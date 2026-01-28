Tái xuất ở tuổi 46, huyền thoại Manny Pacquiao được vinh danh

(VTC News) -

Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) tôn vinh huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao (sinh năm 1978) với giải thưởng “Màn trở lại của năm”. Võ sĩ lừng danh người Philippines buộc nhà vô địch hạng bán trung Mario Barrios (sinh năm 1995) phải chấp nhận kết quả hoà tính điểm ở trận đấu vào tháng 7 năm ngoái.

Manny Pacquiao hòa trước Mario Barrios

Ở tuổi 46, được cho là đã qua thời đỉnh cao từ lâu, nhà vô địch thế giới 8 hạng cân duy nhất trong lịch sử quyền anh vẫn chứng minh mình còn rất nhiều năng lượng, thậm chí khiến một nhà vô địch như Barrios phải trải qua phen hú vía.

Pacquiao trở lại sau 4 năm không thi đấu và vẫn thể hiện sự sắc bén trên võ đài. Hai trọng tài chấm trận đấu 114–114, trong khi người còn lại chấm Barrios thắng 115–113.

Dù không thể thiết lập lại kỷ lục của chính mình với tư cách nhà vô địch hạng bán trung lớn tuổi nhất, cuộc bình chọn WBC Best of 2025, do Chủ tịch Mauricio Sulaiman đứng đầu, vẫn xem màn trình diễn đó là đủ thuyết phục để trao giải thưởng cho Pacquiao.

"Huyền thoại người Philippines đã chứng minh rằng ông vẫn thuộc đẳng cấp thế giới. Pacquiao trở lại võ đài, cho thấy những khoảnh khắc tốc độ và sức mạnh từng làm nên tên tuổi biểu tượng toàn cầu của mình, truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng kỷ luật và tinh thần bền bỉ, bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian", WBC tuyên bố trong tháng này.

Manny Pacquiao có màn tái xuất ấn tượng

Pacquiao vượt qua một loạt cái tên Hamzah Sheeraz, Noel Mikaelyan, Krzysztof Wlodarczyk, Skye Nicolson và Cecilia Braekhus để giành giải thưởng này.

Ê-kíp của Pacquiao vẫn khẳng định võ sĩ người Philippines sẽ tiếp tục thi đấu, thậm chí từng thông báo về kế hoạch thượng đài vào ngày 24/1/2026 tại Las Vegas. Tuy vậy, kế hoạch này đã bị hủy bỏ khi các cuộc đàm phán cho một trận đấu tiềm năng giữa Pacquiao và nhà vô địch WBA Rolly Romero rơi vào bế tắc, chủ yếu do Romero phải thực hiện trận bảo vệ đai bắt buộc trước Shakhram Giyasov.

Trong khi đó, danh hiệu Võ sĩ của năm thuộc về võ sĩ có biệt danh “Quái vật” Naoya Inoue (Nhật Bản), sau khi anh thượng đài và giành chiến thắng thuyết phục 4 lần trong năm qua.

Inoue lần lượt đánh bại Ye Joon Kim, Ramon Cardenas, Murodjon Akhmadaliev và mới đây nhất là David Picasso, qua đó vững vàng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng pound-for-pound.

Cú móc trái ở hiệp 5 của Oleksandr Usyk trước Daniel Dubois được bầu là “Pha knock-out của năm”, còn màn so tài kịch tính giữa Christian Mbili và Lester Martinez được công nhận là “Trận đấu của năm”.