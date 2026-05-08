Mãn nhãn đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

(VTC News) -

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026) - dấu mốc lịch sử thiêng liêng của thành phố Cảng anh hùng. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên Lễ hội diễn ra trong không gian của Hải Phòng mới sau hợp nhất - một Hải Phòng rộng lớn hơn về quy mô, mạnh mẽ hơn về nội lực và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” khai mạc 20h10 ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ban ngành tham dự đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố cùng khoảng 20 vạn khán giả tại quảng trường và đông đảo người xem theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh và nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 có chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”.

Lễ khai mạc có thời lượng khoảng 80 phút, gồm phần lễ và phần hội được dàn dựng công phu, quy mô lớn. Trong phần lễ, các đại biểu cùng Nhân dân, du khách sẽ ôn lại chặng đường 71 năm xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng kể từ ngày giải phóng.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, gồm 3 chương: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”. Qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và trình diễn sân khấu ánh sáng hiện đại, chương trình tái hiện hành trình lịch sử, chiều sâu văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong thời kỳ mới.

Với thời lượng khoảng 80 phút, gồm phần lễ và phần hội được dàn dựng công phu, quy mô lớn.

Chương trình tạo dấu ấn với quy mô lớn và mức độ đầu tư hiện đại, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng. Nổi bật là các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương; các ca sĩ Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Phạm Thu Hà, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm Oplus… Đặc biệt, chương trình còn có màn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hải Phòng.

Sân khấu được thiết kế theo mô hình đại cảnh ngoài trời, ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến như màn hình LED, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), hệ thống cơ khí sân khấu tự động (sàn nâng, ray trượt, nâng hạ đạo cụ), tạo nên không gian biểu diễn đa chiều, sống động.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn kết hợp các hiệu ứng sân khấu hiện đại như pháo hoa, phun lửa, khói và ánh sáng lập trình, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.

Sân khấu được dàn dựng theo mô hình đại cảnh ngoài trời với kích thước khoảng 70m × 50m × 20m, kết hợp hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại; thiết kế mở, tạo chiều sâu không gian và hiệu ứng thị giác mạnh.

Sự kết hợp âm thanh, ánh sáng mang đến tiết mục nghệ thuật ấn tượng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 là sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong tháng 4, tháng 5, đặc biệt là kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, khẳng định lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức từ năm 2012, đến nay không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, của Nhân dân thành phố và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong chờ của du khách gần xa khi đến với Hải Phòng.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Tiếp nối hành trình đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 không chỉ dừng lại ở chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố; khởi công và khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; nâng tầm lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

Lãnh đạo TP Hải Phòng trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, thành phố Hải Phòng tổ chức công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi, đồng thời đạt danh hiệu “Người đẹp được yêu thích nhất”.

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng chính thức công bố Đại sứ Du lịch thành phố - một dấu mốc có ý nghĩa trong định hướng đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

Người dân được dịp mãn nhãn với màn pháo hoa hoành tráng của Hải Phòng trong đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ. (Ảnh: Đức Nghĩa)

Việc lựa chọn một gương mặt trẻ trung, tích cực, có hình ảnh đẹp và sức ảnh hưởng trong cộng đồng thể hiện mong muốn của thành phố trong việc đưa hình ảnh Hải Phòng ngày càng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Là người con của quê hương Hải Phòng, Nguyễn Thị Vân Nhi được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và hình ảnh địa phương; góp phần lan tỏa vẻ đẹp của thành phố Hoa Phượng Đỏ năng động, thân thiện, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Hải Phòng trao Giấy chứng nhận 9 cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh.

Với hình ảnh gần gũi, trẻ trung cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cô được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối truyền cảm hứng, thu hút du khách khám phá Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, TP Hải Phòng trao Giấy chứng nhận 9 cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh. Đây là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ công bố và vinh danh các cơ sở du lịch tiêu biểu, xuất sắc đạt Tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng.

Đặc biệt, hoạt động vinh danh được tổ chức trọng thể trong chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, sự kiện văn hóa - du lịch lớn nhất của thành phố, mang ý nghĩa không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới và lan tỏa cảm hứng phát triển bền vững trong toàn ngành du lịch thành phố.