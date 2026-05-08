Việt Nam đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu Á

Ngày 8/5, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.

Phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Bộ trưởng cho biết, Đảng và Nhà nước xác định văn hóa là nguồn lực phát triển chiến lược với nhiều định hướng mang tính đột phá về thể chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% GDP vào năm 2045.

Cùng với đó, Nghị quyết số 28 của Quốc hội mở đường cho việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân cho phát triển văn hóa.

“Đây là những bước chuyển rất quan trọng về tư duy phát triển, tạo nền tảng và điều kiện để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bứt phá trong thời gian tới”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng cho rằng khu vực tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thời gian qua, nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, du lịch văn hóa… cho thấy tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, để các chủ trương, chính sách lớn của ngành văn hóa thực sự đi vào cuộc sống, cần triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên kiến tạo các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, đậm bản sắc Việt Nam và có năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời chủ động nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện khu vực và quốc tế lớn nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đi cùng với đó là thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Bộ sẽ chủ động hơn nữa trong phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ sớm đưa các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục hành chính đi vào thực tiễn.

Bà Phạm Thái Hà (Giám đốc điều hành VEC) trình bày về ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao - Từ trải nghiệm đến động lực tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị tổ chức sự kiện, triển lãm, nhà đầu tư và nhà tài trợ cần chủ động tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, nâng tầm năng lực sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Cơ chế, chính sách là điều kiện quan trọng, nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là tầm nhìn, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên của chính doanh nghiệp.

“Tôi tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành quyết liệt của Chính phủ, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, sự hưởng ứng của nhân dân và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động và điểm đến của các sự kiện, triển lãm quy mô khu vực châu Á trong thời gian tới”, bà Phương Thanh khẳng định.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái triển lãm, sự kiện và quảng cáo theo chuẩn quốc tế, kết hợp giữa định hướng chính sách và năng lực dẫn dắt của khu vực tư nhân.

Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc Trung tâm VEC trình bày tham luận về công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao với trọng tâm là xây dựng nền kinh tế trải nghiệm. Theo bà, hệ thống hạ tầng phục vụ các sự kiện quy mô lớn hiện vẫn tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bà cho rằng để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp là chưa đủ mà cần chiến lược đồng bộ giữa tầm nhìn quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo của khu vực tư nhân.

Ở góc độ chuyên gia kinh tế, Cấn Văn Lực nhận định việc xây dựng hành lang chính sách thuận lợi sẽ là “bệ phóng” quan trọng cho nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các diễn giả tiếp tục thảo luận về định vị Việt Nam thành điểm đến sự kiện tầm khu vực, chiến lược thương hiệu trong nền kinh tế trải nghiệm và xu hướng quảng cáo số, experiential marketing.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cùng các đạo diễn Hoàng Công Cường, Blonde Nguyễn, Cao Ngân Hà hay Nguyễn Việt Thanh cũng thảo luận về việc xây dựng các sự kiện mang DNA Việt Nam thông qua kết hợp giữa di sản văn hóa, nghệ thuật thực cảnh và tư duy thương hiệu hiện đại.

Nhiều chuyên gia quốc tế đưa ra các tiêu chuẩn vận hành triển lãm B2B toàn cầu, yêu cầu về hạ tầng, logistics, quản trị rủi ro và năng lực tổ chức để Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi sự kiện quốc tế.