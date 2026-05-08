Mỹ - Iran cáo buộc nhau làm suy yếu nỗ lực ngoại giao, xung đột vẫn bế tắc

(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/5 cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Tehran về một đề xuất chấm dứt xung đột, bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là “một đề nghị nghiêm túc” để mở đường cho đàm phán.

Ông thừa nhận Mỹ vẫn chưa nhận được phản hồi và cho rằng hệ thống ra quyết định của Iran “phân mảnh, thiếu hiệu quả”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AP)

Theo CNN, ông cũng đề cập đến các thông tin xuất hiện trong đêm rằng “Iran đã thành lập hoặc đang tìm cách thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển (Hormuz)”, đồng thời cảnh báo điều đó sẽ là “một vấn đề rất nghiêm trọng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Rubio cũng cảnh báo mọi hành động đe dọa công dân Mỹ sẽ bị đáp trả mạnh mẽ, nhấn mạnh “lằn ranh đỏ là rất rõ ràng”. Liên quan đến các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran xảy ra ngày hôm qua, ông khẳng định đây là hành động “phòng vệ”, tách biệt với chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội.

“Hôm qua, các tàu khu trục Mỹ di chuyển qua vùng biển quốc tế đã bị phía Iran nổ súng tấn công, và Mỹ chỉ đáp trả mang tính phòng vệ để bảo vệ chính mình. Chỉ có những quốc gia ngu ngốc mới không bắn trả khi bị tấn công. Và chúng tôi không phải là một quốc gia ngu ngốc", ông cho biết.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Washington phá hoại tiến trình ngoại giao, khẳng định Tehran “không bao giờ khuất phục trước sức ép”.

Ông cho rằng mỗi khi giải pháp ngoại giao xuất hiện, Mỹ lại lựa chọn “phiêu lưu quân sự liều lĩnh”, khiến ngoại giao trở thành “nạn nhân”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AP)

Căng thẳng leo thang sau khi hai bên đấu hỏa lực quanh eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự Iran bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công tàu chiến Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin ABC News, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Cùng ngày, CENTCOM cho biết đang ngăn chặn hơn 70 tàu chở dầu ra vào các cảng Iran trong khuôn khổ phong tỏa, với tổng công suất vận chuyển hơn 166 triệu thùng dầu, ước tính trị giá trên 13 tỷ USD. Hơn 50 tàu đã bị buộc phải chuyển hướng, theo CENTCOM.

Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz, được chụp từ tuyến đường ven biển gần Khor Fakkan, UAE, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP/Fatima Shbair)

Không chỉ dừng ở Hormuz, xung đột còn lan rộng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái do Iran phóng, song vẫn có 3 người bị thương.

Kể từ khi xung đột bùng phát, UAE là quốc gia hứng chịu nhiều đợt tấn công nhất từ Iran, với tổng cộng 3 người thiệt mạng và khoảng 230 người bị thương.