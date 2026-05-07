Ông Trump: Mỹ và Iran có 'cuộc đàm phán rất tốt' trong 24h qua

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có "cuộc đàm phán rất tốt" với Iran trong 24 giờ qua và "rất có thể sẽ đạt được một thỏa thuận".

Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh Iran nên đình chỉ chương trình hạt nhân của mình và mở lại eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa sẽ nối lại cuộc ném bom nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình PBS của Mỹ, ông Trump cũng cho biết ông lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Iran trước chuyến đi dự kiến ​​tới Trung Quốc vào tuần tới.

“Tôi nghĩ cuộc xung đột này có cơ hội rất tốt để kết thúc và nếu nó không kết thúc, chúng ta sẽ phải quay lại việc ném bom dữ dội”, ông Trump cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ những thông tin cho rằng thỏa thuận với Mỹ sắp đạt được, gọi đó là những thông tin phóng đại. Theo ông Baghaei, Tehran vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất mới nhất của Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp ngoại giao thông qua Pakistan làm trung gian.

“Việc trao đổi thông điệp thông qua bên trung gian Pakistan vẫn đang được duy trì và các văn bản đã trao đổi tiếp tục được xem xét. Phản hồi của Iran đối với quan điểm của Mỹ liên quan đến đề xuất 14 điểm của chúng tôi vẫn chưa được chuyển tới phía Pakistan”, ông Baghaei tiết lộ.

Hiện tại, Iran vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ. “Bản kế hoạch và đề xuất của Mỹ hiện vẫn đang được Iran xem xét và sau khi hoàn tất quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển cho Pakistan”, ông Baghaei thông tin.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần đề cao triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2 nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Hai bên vẫn bất đồng về nhiều vấn đề khó khăn, chẳng hạn như tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo Reuters, một thỏa thuận mới sắp đạt được về bản ghi nhớ một trang, chính thức chấm dứt xung đột. Điều đó sẽ khởi động cuộc thảo luận nhằm gỡ bỏ tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bản ghi nhớ này khác biệt như thế nào so với kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất tuần trước. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết đề xuất của Mỹ có một số điều khoản không thể chấp nhận được, nhưng không nêu rõ đó là những điều khoản nào.