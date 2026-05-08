Khởi tố hai người dàn xếp đấu giá 14 lô đất, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Cao Văn Thọ là người thành lập và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dù người đứng tên tổng giám đốc trên hồ sơ pháp lý là người khác. Trong khi đó, Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng bán đấu giá 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm tại xã Phú Sơn, Cao Văn Thọ cùng một số người liên quan dàn xếp kết quả tại nhiều phiên đấu giá.

Lê Diệp Linh (trái) và Cao Văn Thọ tại cơ quan công an.

Cụ thể, các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7 bị xác định không bảo đảm đúng quy định về công khai, minh bạch và cạnh tranh trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo cơ quan công an, sau khi thống nhất trước người trúng đấu giá, nhóm này đã bố trí người tham gia mang tính hình thức, thường gọi là “quân xanh”, nhằm tạo vỏ bọc cho các phiên đấu giá. Ngoài ra, một số giấy tờ còn bị ký thay để hợp thức hóa hồ sơ, qua mặt cơ quan chức năng.

Hậu quả của hành vi này là 14 lô đất được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,69 tỉ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản hơn 709 triệu đồng theo kết luận định giá.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.