Bắt kẻ chiếm đất, xây 48 căn nhà trái phép ở TP.HCM

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (SN 1969) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan sai phạm tại khu đất hơn 6.400m² ở phường Tân Khánh.

Quyết định khởi tố được thực hiện sau khi cơ quan điều tra thụ lý kiến nghị khởi tố số 186 ngày 28/2/2025 của TAND TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM).

Công an có mặt kiểm tra khu dân cư tự phát.

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký và chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, ông Trương Minh Ký là người sử dụng hợp pháp khu đất diện tích 6.465m² tại phường Tân Khánh, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Quyền sử dụng đất này đã được xác định qua các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm của tòa án các cấp.

Tuy nhiên, từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) bị tố cáo đã chiếm giữ trái phép khu đất, tự ý phân lô, chuyển nhượng không đúng quy định.

Đáng chú ý, tháng 12/2019, TAND thị xã Tân Uyên đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng khu đất. Dù vậy, hoạt động xây dựng vẫn tiếp diễn.

Đến tháng 11/2023, tại khu đất này đã hình thành 48 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngoài ra, ông Lê Quốc Vĩnh cũng có đơn tố giác ông Hoàng lấn chiếm 79,5m² là phần đường đi vào khu đất.

Liên quan vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên xét xử sơ thẩm, tuyên buộc các bị đơn tháo dỡ công trình, trả lại đất cho ông Ký. Sau đó, ông Hoàng cùng các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo.

Bị can Lê Văn Hoàng.

Tại bản án phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp. Hội đồng xét xử đồng thời nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “Không chấp hành án”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khám xét nơi ở của bị can, đo vẽ hiện trạng khu đất, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.