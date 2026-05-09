Phía sau đại cảnh mãn nhãn, hoành tráng của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng: Hội tụ - Tỏa sáng để lại dư âm mạnh mẽ không chỉ bởi quy mô hoành tráng, mà còn ở chương trình lễ hội thành “show thực cảnh đô thị” giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh.

Ít ai biết rằng, phía sau đại cảnh mãn nhãn kéo dài nhiều giờ đồng hồ là sự vận hành của sân khấu rộng hơn 3.000m², hệ thống LED hơn 1.500m² cùng gần 1.600 diễn viên, nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn tham gia. Chương trình dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp gồm Chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân và Tổng biên đạo Hải Trường.

Không đơn thuần là đêm ca nhạc lễ hội, chương trình được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Cảng. Từ những đại cảnh sử thi tái hiện chiều sâu lịch sử, đến không gian hiện đại của một đô thị biển đang chuyển mình mạnh mẽ, mọi lớp diễn đều được kết nối bằng âm nhạc, sân khấu chuyển động, công nghệ AR, flycam và hiệu ứng ánh sáng đa tầng.

Một trong những điều khiến khán giả bất ngờ là cách sân khấu liên tục “biến hình”. Có thời điểm, toàn bộ không gian hóa thành dòng sông Bạch Đằng lịch sử với hiệu ứng thị giác như phim điện ảnh; chỉ ít phút sau, sân khấu lại chuyển sang không khí của một “live concert” hiện đại với âm nhạc sôi động, ánh sáng và pháo hoa phủ kín quảng trường Bắc sông Cấm.

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, điều khó nhất không phải là phô diễn công nghệ mà là giữ cảm xúc liền mạch cho khán giả.

“Điều quan trọng nhất là làm sao truyền tải được thông điệp và dẫn dắt cảm xúc người xem một cách tự nhiên. Với tôi, giá trị lớn nhất là khi nội dung, cảm xúc và công nghệ có thể hòa quyện hài hòa để tạo nên một chương trình vừa giàu tính nghệ thuật, vừa thực sự chạm đến người xem” - Phạm Hoàng Giang nói.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Đăng Dương, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, nhóm Oplus… cũng giúp chương trình cân bằng giữa màu sắc chính luận và hơi thở trẻ trung, hiện đại.

Ê-kíp tiết lộ nhiều ca khúc mới về Hải Phòng được đưa vào chương trình với mong muốn tạo thêm những bài hát có đời sống lâu dài thay vì chỉ phục vụ một đêm diễn. Đây cũng là lý do chương trình được xây dựng với tinh thần gần gũi khán giả trẻ hơn, mang hơi hướng concert thay vì mô-típ lễ hội truyền thống.

Ở hậu trường, phần phục trang được đầu tư quy mô lớn với hàng trăm bộ thiết kế mới thực hiện riêng cho chương trình. Giám đốc dự án Minh Hạnh cho biết hai gam màu đỏ và xanh được sử dụng xuyên suốt như cách kể câu chuyện về thành phố: đỏ của hoa phượng, của nhiệt huyết đất Cảng; xanh là màu của biển và khát vọng phát triển bền vững. Khối lượng phục trang đồ sộ cũng là thử thách lớn bởi chương trình huy động lực lượng biểu diễn đông đảo từ nhiều đơn vị.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho rằng những lễ hội như Hoa Phượng Đỏ hoàn toàn có tiềm năng trở thành thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia, thậm chí quốc tế nếu tiếp tục được đầu tư bài bản.

“Tôi nghĩ nghệ thuật bây giờ phải đủ hấp dẫn để khán giả sẵn sàng mua vé thưởng thức. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là thước đo cho thấy chương trình thực sự chạm tới công chúng”, anh nói.