Vừa truyền máu vừa ôm con, mẹ đơn thân 3 con vượt bệnh hiểm để thực hiện ước mơ

Từ nhỏ, chị Lê Thị Thương (SN 1991, quê Ba Vì, Hà Nội) không hiểu vì sao cơ thể mình luôn trong trạng thái mệt mỏi, làn da xanh xao hơn bạn bè cùng trang lứa. Chị và gia đình chỉ nghĩ đơn giản là thiếu máu thông thường, không ai ngờ đó là dấu hiệu của căn bệnh sẽ đeo bám chị cả đời.

Chỉ đến khi lập gia đình và lần lượt sinh ba con, tình trạng sức khỏe của chị trở nên nghiêm trọng hơn. Trong cả ba lần vượt cạn, chị đều rơi vào tình trạng thiếu máu nặng, phải truyền máu mới có thể qua cơn nguy kịch. Nhiều bác sĩ sản khoa khuyên chị nên đi kiểm tra chuyên sâu về huyết học, nhưng vòng xoáy cơm áo và việc chăm con nhỏ khiến người phụ nữ ấy chưa từng có cơ hội nghĩ cho bản thân.

Năm 2017, khi vừa sinh con thứ ba được 7 tháng, chị bất ngờ sốt cao kéo dài. Những viên thuốc cảm cúm, hạ sốt không giúp cơ thể khá hơn mà chỉ khiến chị ngày càng kiệt quệ. Có những ngày, chị gần như không còn chút sức lực nào để bế con.

Vay mượn hơn 3 triệu đồng để bắt xe lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm khám. Kết quả xét nghiệm khiến chị bàng hoàng: lượng máu trong cơ thể chỉ còn dưới 40%, chị mắc tan máu bẩm sinh (thalassemia) và phải điều trị suốt đời.

Chị Thương phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh khi 26 tuổi.

Bệnh tật chưa phải thử thách duy nhất. Cũng trong giai đoạn điều trị, cuộc hôn nhân của chị tan vỡ. Khi ấy, chị vừa là bệnh nhân phải đều đặn vào viện truyền máu, vừa trở thành mẹ đơn thân của ba đứa trẻ còn quá nhỏ.

Khó khăn chồng chất khó khăn. Một mình cáng đáng cả gia đình, chị phải chật vật xoay xở từng đồng để vừa điều trị, vừa nuôi con.

Có những lần không tìm được người trông con út, chị đành đưa con theo vào viện trong những ngày truyền máu. Hình ảnh người mẹ ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, bên cạnh là đứa con nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ, khiến không ít người xót xa.

“Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là những mũi kim hay sự mệt mỏi của bệnh tật, mà là những ngày phải xa con để nằm viện. Con lớn nhất mới học lớp 7 đã phải thay mẹ lo cơm nước, chăm các em, nhắc các em học hành”, chị nghẹn giọng.

Cuộc sống của một người mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ có bao nỗi vất vả. Nhưng chị đã học cách mỉm cười trước mọi khó khăn và tự nhủ: “Chỉ cần các con còn ở bên mẹ, chỉ cần mỗi ngày vẫn được nhìn thấy ánh mặt trời, thì đó đã là một món quà vô cùng ý nghĩa mà cuộc sống này bạn tặng”.

Nghị lực trở thành MC đứng trên sân khấu

Cuộc sống của bốn mẹ con từng có lúc khó khăn đến mức chị chấp nhận làm đủ nghề để tồn tại: rửa bát thuê, phụ bếp, làm tạp vụ tại khu nghỉ dưỡng, thậm chí buôn sắt vụn.

Nhưng trong sâu thẳm, vẫn giữ một ước mơ được đứng trên sân khấu. “Tôi thích nghệ thuật từ nhỏ. Tôi luôn mong một ngày nào đó mình được cầm micro, nói trước đám đông”, chị nói.

Ban ngày tất bật với công việc mưu sinh, tối đến chị lại tranh thủ học hỏi, rèn luyện.

Sau nhiều tháng chắt chiu từng đồng, chị quyết định đăng ký một khóa học MC tiệc cưới và sự kiện. Mỗi cuối tuần, dù sức khỏe không ổn định, chị vẫn bắt xe từ Ba Vì vào nội thành Hà Nội để học.

Khóa học chỉ kéo dài hơn một tháng nhưng đã mở ra cho chị một cánh cửa mới. Không có điều kiện như người khác, chị tự học thêm bằng cách đứng trước gương luyện giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, dáng đi. Chị quan sát, học hỏi từ thầy cô và những người đi trước để từng bước hoàn thiện bản thân.

“Lúc khó khăn nhất, tôi luôn tự nhủ rằng nếu mình không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ cho mình một cơ hội”, chị chia sẻ.

Vượt qua khó khăn, chị đã thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu.

Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Sau nhiều năm nỗ lực, chị Thương hiện có thể theo đuổi công việc MC cho các tiệc cưới, sự kiện. Chị đồng thời là thành viên của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc xã Yên Bài.

Với chị, mỗi lần đứng trên sân khấu không đơn thuần là công việc kiếm sống, mà còn là cách khẳng định rằng bệnh tật không thể quyết định số phận hay giá trị của một con người.