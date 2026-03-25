Ghép tuỷ từ chị ruột cứu bé gái ở Lào Cai bị tan máu bẩm sinh

Sáng 24/3, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca ghép tủy Thalassemia thứ 15 với nguồn tủy lấy từ chị ruột. Bệnh nhi là cháu Hoàng T.M., 7 tuổi, đến từ Lào Cai, được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi 8 tháng tuổi.

Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3 - 4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI gan cho thấy tình trạng ứ sắt mức độ trung bình, nặng ở gan.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đang thực hiện ghép tuỷ điều trị Beta-Thalassemia cho bệnh nhi 7 tuổi đến từ Lào Cai.

Sau khi tìm hiểu về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đưa cháu từ Lào Cai vào Huế để thực hiện ghép tủy. Sau khi kiểm tra HLA, bệnh nhi có phù hợp HLA 12/12 với chị gái 11 tuổi. Bệnh viện họp hội chẩn toàn viện và lên kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát sao và điều trị kịp thời, hiện cháu khỏe mạnh, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Được biết, Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 – 2.500 trẻ em được chẩn đoán mắc thể nặng. Bệnh nhi phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng trên tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển thể chất, tinh thần. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp điều trị có thể giúp bệnh nhi khỏi bệnh hoàn toàn, chấm dứt phụ thuộc truyền máu.

Bé gái được xuất viện trong tình trạng khoẻ mạnh sau khi được ghép tuỷ thành công.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, từ tháng 9/2024 bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này.

Đến nay, bệnh viện thực hiện 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm – con số đạt được lớn nhất cả nước trong vòng 1 năm.

Trước nhu cầu ghép tủy ngày càng tăng, Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng hệ thống phòng ghép, đưa vào hoạt động thêm 2 phòng mới, cho phép triển khai đồng thời nhiều ca ghép cho bệnh nhi. Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiến hành ghép nửa thuận hợp thường quy cho những cháu mắc bệnh Thalassemia nhưng không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em và cha mẹ.