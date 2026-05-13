Đóng

Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp xuất sắc ngành tài chính, có nghiên cứu quốc tế

(VTC News) -

Tăng Phạm Hoài Phương, sinh viên tiêu biểu Đại học Ngoại thương, gây chú ý với thành tích học thuật nổi bật và bài nghiên cứu quốc tế.

Từ nữ sinh từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh đến sinh viên tốt nghiệp cử nhân xuất sắc Đại học Ngoại thương năm 2026, Tăng Phạm Hoài Phương đang từng bước xây dựng hành trình theo đuổi lĩnh vực tài chính bằng sự bền bỉ trong học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa.

Tăng Phạm Hoài Phương (phải) sinh ngày 22/7/2004, quê Nghệ An. Cô là cựu học sinh lớp A1K38, Trường THPT Diễn Châu 3. Trong thời gian học THPT, Hoài Phương từng đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý, đồng thời giữ vai trò bí thư lớp suốt 3 năm học. Năm 2022, cô được trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. 

Nữ sinh cũng từng trúng tuyển sớm nhiều ngành học thuộc các trường đại học lớn như Phân tích đầu tư tài chính của Đại học Ngoại thương, Kiểm toán của Đại học Kinh tế Quốc dân và nhóm ngành ngôn ngữ của Học viện Ngoại giao. Sau khi lựa chọn theo học ngành Financial Analysis and Investment (Phân tích tài chính và đầu tư) tại Đại học Ngoại thương, Hoài Phương tiếp tục duy trì thành tích học tập nổi bật với GPA 3.67/4.0, tương đương 8.51/10 và thuộc nhóm tốt nghiệp xuất sắc.

Ngoài chuyên môn, cô còn chú trọng phát triển kỹ năng ngoại ngữ, đồng thời trau dồi và thành thạo hai ngoại ngữ Anh – Trung. Năm học 2023–2024, nữ sinh nhận học bổng khuyến khích học tập của trường. Chia sẻ về phương pháp học, Hoài Phương cho biết cô không đặt nặng việc chạy theo điểm số tuyệt đối mà ưu tiên khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế. “Em chưa bao giờ xem việc học chỉ là để lấy điểm. Điều quan trọng hơn là hiểu mình đang học để giải quyết vấn đề gì và giá trị đó sẽ giúp ích ra sao trong công việc sau này”, Hoài Phương chia sẻ.

Khi còn là sinh viên, Phương tham gia nhóm nghiên cứu về tài chính – ngân hàng và đồng tác giả hai bài nghiên cứu liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), thanh khoản ngân hàng và cấu trúc sở hữu tại các ngân hàng Việt Nam. Một trong hai nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế Business Strategy & Development. Công trình còn lại tập trung phân tích tác động của sở hữu tập trung tới hoạt động trách nhiệm xã hội trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Năm 2025, nhóm nghiên cứu của Hoài Phương giành giải Ba tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học công nghệ. Cùng năm, cô hoàn thành CFA Level I – chứng chỉ chuyên môn được nhiều người theo đuổi trong lĩnh vực tài chính đầu tư.

Theo Hoài Phương, quá trình theo đuổi học thuật và chứng chỉ nghề nghiệp đòi hỏi khả năng duy trì kỷ luật trong thời gian dài. “Có những giai đoạn gần như ngày nào cũng phải chạy giữa lớp học, cuộc họp CLB và kỳ thực tập. Mệt là có, nhưng chính khoảng thời gian đó giúp em hiểu rằng kỷ luật luôn quan trọng hơn cảm hứng". Trong những năm đầu đại học, Hoài Phương ưu tiên dành trọn thời gian cho việc học tập và phát triển nền tảng kiến thức chuyên môn, đặc biệt khi có những học kỳ kéo dài tới 12 môn học. Việc hoàn thành chương trình học sớm đã tạo điều kiện để cô từng bước tiếp cận môi trường làm việc thực tế và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp sớm. 

Ngay từ năm ba, Hoài Phương đã thực tập tại CACC, nơi cô được tiếp cận với các công việc liên quan đến kế toán tài chính, đối soát chứng từ và hỗ trợ lập báo cáo tài chính. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô hiểu rõ hơn về lĩnh vực chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy làm việc cẩn trọng và chuyên nghiệp. Bên cạnh thành tích học tập và kinh nghiệm thực tiễn, Hoài Phương còn xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc thi The Banker! 2024 do MB bank tổ chức. Đồng thời, cô cũng có hơn một năm làm việc tại Khối Ngân hàng số của ngân hàng này, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong môi trường tài chính – một trong những ngân hàng dẫn đầu về chuyển đổi số.

Ngoài học thuật và công việc chuyên môn, Hoài Phương còn tham gia hoạt động sinh viên trong nhiều năm. Tại Securities Investment Club – FTU, cô giữ vai trò Phó ban Nhân sự, tham gia tổ chức các khóa học chứng khoán cơ bản và cuộc thi học thuật tài chính dành cho sinh viên. Nữ sinh cho rằng hoạt động ngoại khóa giúp cô cải thiện khả năng làm việc nhóm, quản lý áp lực và giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp. “Em tin rằng người trẻ không cần phải chọn giữa học tốt hay hoạt động năng nổ. Nếu biết quản lý thời gian, cả hai có thể bổ trợ cho nhau", cô nói.

Hoài Phương cho biết cô định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, phân tích đầu tư và chiến lược tài chính. Nữ sinh mong muốn tiếp tục đào sâu chuyên môn về cấu trúc vốn, định giá doanh nghiệp và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Chia sẻ về châm ngôn sống, Hoài Phương nói cô luôn theo đuổi tư duy phát triển bền bỉ thay vì tìm kiếm thành công tức thời. “Em không đặt mục tiêu phải nổi bật hơn người khác. Điều mình theo đuổi là phiên bản tốt hơn của chính mình sau mỗi học kỳ, mỗi dự án". Ở tuổi 21, hành trình của Tăng Phạm Hoài Phương cho thấy lựa chọn kết hợp đồng thời giữa học thuật, chứng chỉ nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế để chuẩn bị cho thị trường tài chính có tính cạnh tranh cao.

Lệ Thu
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới