World Cup 2026 hôm nay 5/6: FIFA cấm kèn vuvuzela

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 5/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào lệnh cấm mới của FIFA, trận giao hữu của Pháp và Tây Ban Nha, Neymar lỡ trận giao hữu cuối cùng và việc FIFA bị đòi bồi thường.

FIFA cấm mang kèn vuvuzela

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức cấm cổ động viên mang kèn vuvuzela vào các sân vận động tại World Cup 2026. Đây là một trong số các chi tiết đáng chú ý của bộ quy tắc ứng xử dành cho khán giả được áp dụng tại Mỹ, Canada và Mexico.

Vuvuzela kèn nhựa dài đặc trưng của bóng đá Nam Phi và gây sốt trên toàn thế giới từ World Cup 2010. Âm thanh kéo dài và đơn điệu của loại kèn này thường bị ví như tiếng vo ve của một đàn ong và từng tạo ra nhiều tranh cãi về trải nghiệm xem bóng đá.

Không chỉ vuvuzela, FIFA còn cấm nhiều thiết bị tạo tiếng ồn khác như còi, kèn hơi và những thiết bị tạo tiếng ồn khác tại toàn bộ 16 sân vận động tổ chức World Cup 2026. Bên cạnh đó, các thiết bị phát tia laser, bút laser hoặc những dụng cụ có chức năng tương tự cũng bị đưa vào danh sách cấm.

FIFA cấm mang kèn vuvuzela vào các sân vận động tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Brazil tiếp tục nhận tin xấu về Neymar

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận Neymar sẽ không tham gia trận giao hữu cuối cùng với Ai Cập diễn ra ngày 7/6. Ngôi sao người Brazil sẽ ở lại New Jersey để điều trị chấn thương bắp chân.

"Neymar sẽ không đi cùng đội đến Cleveland. Cậu ấy sẽ ở lại New Jersey để điều trị và đẩy nhanh quá trình phục hồi thể lực", CBF cho biết trong thông báo chính thức.

Neymar không tham gia trận giao hữu cuối cùng của tuyển Brazil. (Ảnh: AP)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Brazil hiện phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân cấp độ 2, một dạng chấn thương cơ ở mức trung bình với tình trạng rách một phần sợi cơ.

Dù vậy, ban huấn luyện tuyển Brazil vẫn hy vọng ngôi sao 34 tuổi sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận ra quân tại World Cup 2026 gặp Morocco vào ngày 14/6.

Sự hiện diện của Neymar được xem là rất quan trọng với Selecao trong hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ sáu. Ngoài Morocco, Brazil còn phải chạm trán Haiti và Scotland tại bảng C.

Giao hữu: Pháp, Tây Ban Nha gây thất vọng

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Nantes, Bờ Biển Ngà tạo nên cú sốc lớn khi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp. "Les Bleus" là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Rayan Cherki ở phút 45. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Bờ Biển Ngà chơi khởi sắc và liên tục tạo ra sức ép lên khung thành đội chủ nhà.

Những nỗ lực của đại diện châu Phi được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Guela Doue trước khi Amad Diallo, cầu thủ đang khoác áo Manchester United, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho đội khách.

Trong khi đó, một ông lớn khác của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha cũng gây thất vọng khi bị Iraq cầm hòa 1-1 trong giao hữu diễn ra trên sân Estadio de Riazor. Ferran Torres đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước sau pha kiến tạo của Dani Olmo. Tuy nhiên, Iraq đã chứng tỏ sự khó chịu khi Merchas Doski tung cú dứt điểm đẹp mắt, ghi bàn gỡ hòa, ấn định tỷ số 1-1.

Pháp để thua Bờ Biển Ngà 1-2 trong trận giao hữu. (Ảnh: AP)

Họa sĩ yêu cầu FIFA bồi thường 25 triệu USD

Họa sĩ Wyland đệ đơn kiện FIFA, yêu cầu bồi thường 25 triệu USD sau khi bức tranh cá voi do ông thực hiện tại trung tâm thành phố Dallas bị vẽ đè lên nhằm phục vụ cho hoạt động quảng bá World Cup 2026.

Tác phẩm mang tên "Ocean Life" (Sự sống đại dương) của họa sĩ Wyland đã bị phủ một phần bằng lớp sơn xanh vào tháng 5 để nhường chỗ cho bức tranh quảng bá 9 trận đấu World Cup sẽ diễn ra tại Arlington, bang Texas.

Trong đơn kiện, Wyland cáo buộc FIFA cùng các chủ sở hữu của hai tòa nhà nơi tác phẩm được vẽ đã xâm phạm quyền của tác giả. Ông yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên Đạo luật Quyền của Nghệ sĩ Thị giác năm 1990 của Mỹ, đạo luật cho phép các nghệ sĩ có quyền yêu cầu quyền tác giả đối với tác phẩm được trưng bày công khai.

Các chủ sở hữu tòa nhà là Slate và 3PZ Property Company đã cho phép tác phẩm bị "cố ý sơn phủ và hủy hoại vĩnh viễn" mà không có sự đồng ý của tác giả. Wyland từng gửi thư yêu cầu FIFA cùng các bên liên quan dừng việc sơn đè lên bức tranh từ tháng trước.