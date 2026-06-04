Công đoàn kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Nội dung trên là một trong những đề xuất được nêu tại báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn được Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 4/6.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp, lựa chọn một số nhóm vấn đề lớn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội.

Về việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 theo hướng bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Việc sửa đổi này theo ông Ngọ Duy Hiểu nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ và việc chấp hành pháp luật trong bối cảnh có nhiều rủi ro về an ninh truyền thống và phi truyền thống.

"Sửa đổi, quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần thống nhất với khu vực công; xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ 2/9 đến 5/9), tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số", ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam cũng kiến nghị bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Về tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị hỗ trợ đào tạo lại cho đối tượng chịu sự tác động của "chuyển đổi số", "chuyển đổi xanh"; các gói trợ cấp mất việc do yếu tố thay đổi cơ cấu năng lượng và công nghệ xanh...

Tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cần có giải pháp hữu hiệu kiểm soát, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực, xăng, dầu, kiểm soát lạm phát, nhằm giảm áp lực chi tiêu; người lao động thực sự có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng.

"Tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động, kể cả khu vực phi chính thức, từng bước tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài với thị trường lao động", Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Kiến nghị nữa được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra là quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê gắn với quy hoạch đô thị thông minh và dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm trong hoặc gần, sát khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, kết nối giao thông công cộng.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch; triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê - thuê mua nhà ở xã hội...