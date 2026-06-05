Tác dụng của cây dổi đất với sức khỏe

(VTC News) -

Cây dổi đất là gì?

Trên báo điện tử VietNamNet, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, dổi đất (tên khoa học Piper auritum, thuộc họ Hồ tiêu) là loại cây quen thuộc ở nhiều vùng.

Cây có lá to, mùi thơm đặc trưng, hơi giống hồi, dổi hoặc xá xị, thường được sử dụng như một loại gia vị trong bữa ăn hằng ngày.

Tác dụng của cây dổi với sức khỏe

Theo TS Ngô Đức Phương, trong lá dổi đất chứa tinh dầu như safrole, eugenol cùng nhiều hợp chất thơm khác, bên cạnh đó là các flavonoid và polyphenol - những hoạt chất có lợi cho sức khỏe.

Dổi đất có khả năng kích thích tiết dịch tiêu hóa, tăng nhu động ruột nhẹ, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm ở mức độ vừa và giảm co thắt đường tiêu hóa. Sử dụng lá dổi đất trong chế biến món ăn có thể giảm cảm giác đầy hơi, nặng bụng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Đây cũng là lý do loại lá này được xem như một gia vị tiêu hóa tự nhiên.

Dổi đất có khả năng kích thích tiết dịch tiêu hóa, ăng nhu động ruột nhẹ, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm (Ảnh minh họa)

Dưới đây là một số công dụng phổ biến của cây dổi đất với sức khỏe:

Hỗ trợ giảm đau dạ dày, cải thiện tiêu hóa

Lá dổi đất thường được đun nước uống để hỗ trợ giảm các triệu chứng đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu. Hương thơm tự nhiên của lá còn giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác khó chịu sau bữa ăn.

Hỗ trợ giảm ho và hen suyễn

Nhiều người sử dụng nước sắc từ lá dổi đất như một bài thuốc dân gian giúp làm dịu cơn ho, hỗ trợ giảm triệu chứng hen suyễn và các vấn đề về đường hô hấp.

Lợi tiểu, hỗ trợ đường tiết niệu

Lá dổi đất còn được dùng để hỗ trợ lợi tiểu, giúp cải thiện tình trạng tiểu khó hoặc bí tiểu nhẹ. Đây là một trong những công dụng được lưu truyền trong y học dân gian ở nhiều vùng miền.

Hỗ trợ chăm sóc da

Lá dổi tươi giã nát có thể được dùng đắp ngoài da để hỗ trợ làm dịu các vùng da bị dị ứng, ngứa hoặc kích ứng nhẹ.

Hỗ trợ phòng ngừa rối loạn tiêu hóa

Người dân vùng Tây Bắc thường ăn kèm lá dổi đất với các món thịt, nội tạng hoặc thực phẩm lên men. Theo kinh nghiệm dân gian, loại lá này giúp hạn chế tình trạng tiêu chảy và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh vai trò là dược liệu, dổi đất còn là loại gia vị đặc sản được sử dụng để ướp thịt nướng, làm chẩm chéo, gói nem chua hoặc chế biến các món ăn truyền thống vùng núi. Mùi thơm đặc biệt của lá giúp khử mùi tanh của cá, thịt và tăng hương vị cho món ăn.

Lưu ý khi sử dụng cây dổi đất

Lá dổi đất chứa một số hợp chất như safrole, nếu sử dụng với liều lượng lớn hoặc kéo dài có thể không tốt cho sức khỏe.

Do đó, chỉ nên dùng ở mức gia vị, hỗ trợ, không lạm dụng và không thay thế thuốc điều trị. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần thận trọng, tránh sử dụng liều cao khi chưa có chỉ định của chuyên gia y tế.

Việc kết hợp các loại gia vị tự nhiên như lá dổi đất trong bữa ăn hằng ngày có thể mang lại lợi ích nhất định cho tiêu hóa, nhưng để điều trị bệnh lý dạ dày hiệu quả, nên thăm khám và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Cây dổi đất không chỉ là loại gia vị đặc trưng của vùng núi Tây Bắc mà còn được sử dụng để hỗ trợ tăng cường và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cần sử dụng dổi đất đúng cách và không nên thay thế các phương pháp điều trị y khoa.