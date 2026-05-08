Nhiều công nghệ nhãn khoa hiện đại được cập nhật tại Hội thảo khoa học của DND

(VTC News) -

Một trong những nội dung nổi bật tại hội thảo là báo cáo “Bằng chứng lâm sàng trong lựa chọn phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ” do bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt quốc tế DND trình bày.

Các chuyên gia, bác sĩ nhãn khoa tham dự Hội thảo khoa học của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bài báo cáo tổng hợp nhiều nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn trên thế giới cũng như tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND nhằm đánh giá hiệu quả, độ ổn định và chất lượng thị giác của các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện nay.

Theo các chuyên gia, mỗi phương pháp phẫu thuật từ kỹ thuật tạo vạt đến các công nghệ không vạt đều có ưu thế riêng khi được chỉ định phù hợp với đặc điểm giác mạc, độ khúc xạ và nhu cầu thị giác của từng bệnh nhân.

Báo cáo nhấn mạnh xu hướng điều trị hiện nay không còn đặt nặng việc lựa chọn một công nghệ “tốt nhất”, mà tập trung xây dựng chiến lược điều trị tối ưu cho từng đôi mắt.

BS Đặng Thị Như Quỳnh trình bày báo cáo về “Bằng chứng lâm sàng trong lựa chọn phương pháp phẫu thuật TKX” tại hội thảo.

Tiếp nối nội dung này, chuyên đề “Kinh nghiệm lâm sàng với 1.200 ca SmartSight NOVA đầu tiên” đã mang đến góc nhìn thực tiễn về một trong những nền tảng phẫu thuật không vạt thế hệ mới.

Thông qua dữ liệu lâm sàng trên số lượng lớn bệnh nhân, báo cáo cho thấy SmartSight NOVA đạt độ chính xác khúc xạ cao, thị lực ổn định và tối ưu trải nghiệm hậu phẫu cho người bệnh. Theo các chuyên gia, công nghệ này giúp giảm tác động lên bề mặt giác mạc, rút ngắn thời gian thao tác và hỗ trợ quá trình hồi phục diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Ngoài lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, hội thảo cũng cập nhật nhiều nội dung chuyên sâu liên quan đến điều trị bệnh lý võng mạc. Trong đó, báo cáo “Đánh giá kết quả điều trị lỗ hoàng điểm bằng phương pháp cắt dịch kính bóc màng ngăn trong tạo vạt ngược” do BS Đoàn Anh – Trưởng khoa Đáy Mắt Bệnh viện Mắt Quốc tế DND trình bày đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia.

Lỗ hoàng điểm là bệnh lý có thể gây suy giảm thị lực trung tâm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến khả năng đọc, làm việc và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả, giúp phục hồi cấu trúc võng mạc và cải thiện chức năng thị giác luôn là thách thức đối với các bác sĩ nhãn khoa.

Bài báo cáo nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của chụp cắt lớp quang học OCT trong toàn bộ quá trình chẩn đoán - điều trị bệnh, từ chẩn đoán ban đầu, phân biệt lỗ hoàng điểm với phù hoàng điểm dạng lớp, đánh giá tình trạng bề mặt dịch kính - võng mạc, phân độ giai đoạn bệnh cho đến theo dõi sau phẫu thuật và tiên lượng kết quả điều trị. Bên cạnh OCT, các phương tiện hỗ trợ như siêu âm và chụp hình ảnh đáy mắt cũng góp phần hoàn thiện đánh giá lâm sàng trước can thiệp.

Một số phương pháp điều trị nội khoa và ngoại khoa cũng được đưa ra thảo luận trong bài báo cáo. Trong đó, tập trung đánh giá hiệu quả lâm sàng của kỹ thuật cắt dịch kính kết hợp bóc màng ngăn trong và tạo vạt ngược - phương pháp hiện đại nhằm tăng khả năng đóng lỗ hoàng điểm, đặc biệt trong các trường hợp kích thước lớn hoặc tiên lượng khó

Phát biểu tại hội thảo, BS Nguyễn Đăng Dũng – Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - cho biết việc cập nhật công nghệ hiện đại cần song hành với chuẩn hóa thực hành lâm sàng và phát triển đội ngũ chuyên môn. Việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế không chỉ góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối học thuật giữa các chuyên gia nhãn khoa trong và ngoài nước.

BS Nguyễn Đăng Dũng – Giám đốc Hệ thống Bệnh viện mắt Quốc tế DND - phát biểu tại sự kiện.

“Đổi mới trong nhãn khoa không chỉ đến từ công nghệ mà còn nằm ở việc chuẩn hóa điều trị và cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. DND luôn chủ động cập nhật các xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới, đồng thời xây dựng quy trình điều trị toàn diện nhằm mang lại chất lượng thị giác bền vững cho người bệnh”, BS Nguyễn Đăng Dũng chia sẻ.

Cũng theo BS Dũng, song song với đầu tư trang thiết bị, DND cũng chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ thông qua các chương trình đào tạo quốc tế, hội thảo chuyên môn và hợp tác chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm nhãn khoa tiên tiến tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…