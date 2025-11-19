Nhà vệ sinh công cộng 500 triệu ở trung tâm TP.HCM biến mất đã 'quay trở lại'

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News ngày 19/11, ông Hoàng Công Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong, đơn vị đầu tư nhà vệ sinh công cộng tại số 2–4–6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) – cho biết chiều 18/11, nhân viên đã thông báo với ông rằng nhà vệ sinh công cộng bất ngờ “xuất hiện trở lại” gần vị trí ban đầu sau thời gian bị mất.

"Nghe thông tin tôi thật bất ngờ. Sau 6 ngày trình báo công an, công trình nhà vệ sinh bị mất không hiểu từ đâu đã được mang về đặt gần chỗ cũ. Nhưng đặt bên góc đường thôi chứ không phải lắp đặt lại để sử dụng được", ông Hiệp nói.

Nhà vệ sinh công cộng bị mất bỗng "quay trở lại".

Theo ông Hiệp, nhà vệ sinh có nhiều thiết bị bằng sắt thép, inox, hệ thống thiết bị điện tử cấp thoát nước, điện... việc tháo dỡ không phù hợp, chở đi đâu rồi lại mang về như vậy thì các thiết bị chắc chắn bị hư hỏng.

Ông cũng nói mình rất xót của, cũng muốn đến xem tài sản thế nào, nhưng trước đó ông đã báo vụ việc lên Công an phường Sài Gòn, UBND phường Sài Gòn và UBND TP.HCM, nên không có cơ sở để nhận lại hay xem xét tài sản của mình, mà phải chờ cơ quan chức năng thông tin vụ việc.

Hiện phía công an cũng chưa thông báo lại cho ông tình hình giải quyết hiện nay ra sao.

"Nhà vệ sinh công cộng này chúng tôi được UBND TP.HCM cho phép lắp đặt từ năm 2023, để phục vụ nhu cầu cho người dân và du khách. Công trình đã hoạt động tốt hơn 2 năm qua. Nếu muốn di dời thì tôi phải được thông báo, để thực hiện các phần việc di dời, không thể nào ngang nhiên phá dỡ như vậy mà tôi không được biết", ông Hiệp nói thêm.

Khu vực đặt nhà vệ sinh công cộng bị đậ phá, còn lại bãi đất trống.

Ông Hiệp cũng cho biết nhân viên vận hành nhà vệ sinh thông báo cho ông khu đất đặt nhà vệ sinh trước đây đã được rào chắn lại.

Đại diện Công an phường Sài Gòn cũng xác nhận tiếp nhận trình báo của ông Hiệp và thông tin nhà vệ sinh mất này đã xuất hiện trở lại. Hiện bộ phận tiếp nhận tin trình báo đang xử lý, xác minh.

Cũng theo thông tin từ ông Hiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong được UBND TP.HCM cho phép triển khai đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn. Công ty đã đầu tư nhà vệ sinh công cộng từ năm 2019, hiện có gần 10 nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại nhiều phường của TP.HCM, chủ yếu là khu trung tâm.

Nhà vệ sinh công cộng bị mất tích và đã "quay lại" được Công nghệ môi trường Tiên Phong (trụ sở tại phường Xuân Hòa) lắp đặt tháng 5/2023, với chi phí khoảng 500 triệu đồng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1 cũ- nay là phường Sài Gòn).

Khu vực nhà vệ sinh công cộng miễn phí trước khi bị... mất tích.

Trước đó, ngày 18/11, ông Hoàng Công Hiệp cho biết ông đã trình báo cơ quan chức năng về việc nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn liền ki-ốt do công ty ông đầu tư bị tháo dỡ, di dời mà không được thông báo.

Theo trình báo của, sáng 11/11, công ty phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng cùng tài sản bên trong ki ốt (gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát...), đã bị tháo dỡ và di dời khỏi hiện trường trong đêm.

Ngày 12/11, công ty trình báo Công an phường Sài Gòn, gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn, UBND TP.HCM.