Nhà vệ sinh công cộng 500 triệu đồng giữa phường Sài Gòn bỗng nhiên biến mất

(VTC News) -

Đại diện Công an phường Sài Gòn ngày 18/11 xác nhận đã tiếp nhận trình báo của ông Hoàng Công Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong (trụ sở tại phường Xuân Hòa) về việc một nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn liền ki-ốt do họ đầu tư bị tháo dỡ, di dời mà không được thông báo.

Công an phường đang phối hợp với UBND phường để xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà vệ sinh công cộng bất ngờ biến mất, còn công nhân đập phá, tháo dỡ.

Theo trình báo của ông Hoàng Công Hiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong được UBND TP.HCM cho phép triển khai lắp đặt nhà vệ sinh công cộng theo đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn thành phố.

Tháng 5/2023, công ty đã lắp đặt một công trình nhà vệ sinh gắn liền kiot tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1 cũ- nay thuộc phường Sài Gòn) trị giá khoảng 500 triệu đồng, nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và du khách.

Ông Hiệp cho biết sáng 11/11, công ty phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng cùng tài sản bên trong kiot (gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát...), đã bị tháo dỡ và di dời khỏi hiện trường trong đêm.

Ngày 12/11, công ty đã trình báo Công an phường Sài Gòn, đồng thời gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn, UBND TP.HCM.

Cũng trong ngày 12/11, khi đến khu vực đặt nhà vệ sinh công cộng, ông chỉ thấy một bãi đất trống, được rào chắn xung quanh, cùng một nhóm nhân công đang tiến hành đục nền bê tông. Ông Hiệp khẳng định công ty không nhận được bất kỳ văn bản thông báo di dời hoặc quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình.

“Việc công trình bị tháo dỡ mà doanh nghiệp chúng tôi không được thông báo là điều bất thường cần làm rõ", ông Hiệp nói.