Dàn cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa vụ gây thất thoát lãng phí hơn 381 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án gây thất thoát lãng phí hơn 381 tỷ đồng xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vào ngày 26/1 tới.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa có các ông, bà Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Đức Long, Đoàn Trần Thị Trân và Đặng Quốc Việt - kiểm sát viên.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, kể cả thứ Bảy. Có 14 người bị truy tố về hai tội danh, trong đó, bị cáo Lê Văn Chung (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Vicem), Tạ Quang Bửu (nguyên thành viên HĐTV, kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) và Nguyễn Bích Thủy (nguyên thành viên HĐTV Vicem) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Ngọc Anh (nguyên Tổng Giám đốc Vicem) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Cáo trạng cho rằng, các bị cáo đã cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Cụ thể, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long ( Ban Quản lý dự án Vicem) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON - Công ty ECON) thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Do đó, hai người này đã chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng Phòng kế hoạch Ban Quản lý dự án Vicem) chuyển tài liệu của hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; Nguyễn Thị Tuyết (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty ECON) và Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng phòng Kế hoạch Công ty ECON) tiếp nhận tài liệu của Công ty Vicem để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm (tổ trưởng) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) đã đánh giá và thẩm định cho Công ty ECON đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng.