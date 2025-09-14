Chủ chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh trốn thuế gây thất thoát trên 11 tỷ

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Thanh Thuỷ (SN 1970, trú 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, Lê Thị Thanh Thuỷ với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy, nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tống đạt Quyết định khởi tố với Lê Thị Thanh Thuỷ về tội trốn thuế. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (38 tuổi trú xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 200 – BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, Hoàng Văn Đức cùng người khác làm video tại nhà và ở các xã trong huyện Thường Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hoá); TP Hà Nội và nhiều địa phương khác nhau trong cả nước.

Sau đó các video được đăng tải lên trang mạng Youtube, được Công ty chủ quản của trang mạng Youtube trả tiền quảng cáo. Nội dung chủ yếu được Hoàng Văn Đức sản xuất và nổi tiếng qua các loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”.

Quá trình điều tra của cơ quan công an còn xác định ngoài sử dụng 1 tài khoản mới tại ngân hàng Vietinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, Đức còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo.

Tuy nhiên, Hoàng Văn Đức phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế và những người liên quan không kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thuế mà Hoàng Văn Đức không kê khai và nộp là hơn 120 triệu đồng.