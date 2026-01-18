Ngôi trường trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM tăng tốc về đích

Dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được khởi công ngày 12/5/2025. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành phần thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với các hạng mục như lắp đặt cửa, sơn nước, lát gạch, chống thấm mái và thi công hạ tầng kỹ thuật.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, các đơn vị thi công vẫn duy trì tiến độ theo phương án “3 ca, 4 kíp”, tổ chức làm việc liên tục, trong đó một số hạng mục được triển khai vào ban đêm nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành, bảo đảm kế hoạch đề ra.
Theo quan sát, đơn vị thi công đang huy động công nhân thi công các hạng mục như đèn chiếu sáng, quạt trần.
Khoảng 150 công nhân đang tập trung thi công đồng loạt các hạng mục. Nhiều dãy hành lang tại các tầng và trên sân thượng đang được công nhân tiến hành vệ sinh, hoàn thiện để chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m², quy mô 1 trệt, 3 lầu, gồm 30 phòng học cùng các khối phòng chức năng, khu hành chính và sân chơi phục vụ học sinh.
Các phòng học có diện tích tiêu chuẩn khoảng 52 m², được thiết kế hiện đại, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn về cơ sở vật chất, trang bị hệ thống chiếu sáng, quạt trần và máy lạnh đồng bộ.
Hiện nay, nhiều hạng mục hoàn thiện như sơn tường, lát gạch hành lang, lắp đặt thiết bị điện và các công trình phụ trợ đang được triển khai đồng loạt. Một số dãy hành lang ở các tầng đã được vệ sinh, hoàn thiện sau khi lát gạch, tạo diện mạo khang trang cho công trình.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân, toàn bộ công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM và đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhằm sớm đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân trên địa bàn.
Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa cũng cho biết, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình có ý nghĩa quan trọng, dự kiến hoàn thành và khánh thành trong quý I/2026, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Cũng theo UBND phường Bình Hưng Hòa, công tác di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM hiện đang bước vào giai đoạn then chốt. Đến nay, địa phương đã hoàn tất bốc mộ, di dời hơn 31.400 mộ thuộc giai đoạn 1 và 2, cùng hơn 9.500 mộ thuộc giai đoạn 3.
Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng được xem là tiền đề quan trọng để chuyển đổi công năng sử dụng đất, phục vụ các dự án dân sinh trong thời gian tới.
Dự kiến, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý I/2026, góp phần từng bước “hồi sinh” khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau nhiều năm chờ tái thiết, đồng thời tạo thêm không gian giáo dục khang trang, hiện đại cho địa phương.