Đặt mua điện thoại Nokia, người đàn ông nhận hàng sau 16 năm

(VTC News) -

Chủ một đại lý bán điện thoại tại Tripoli, Libya không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được lô hàng gồm các mẫu điện thoại Nokia cao cấp sau gần 16 năm kể từ ngày đặt. Nguyên nhân là Libya bị chiến tranh tàn phá trong 16 năm qua khiến ngay cả những dịch vụ cơ bản nhất cũng gián đoạn.

Năm 2010, người này đặt một lô điện thoại Nokia, sản phẩm rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Tuy nhiên sau đó, chiến tranh xảy ra nên mãi đến gần đây hàng mới được giao đến.

Video khui kiện hàng này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Lybia. Người nhận vừa mở những chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ra khỏi túi nylon, vừa đặt câu hỏi đầy mỉa mai rằng: "Liệu đây là thiết bị liên lạc hay là những món cổ vật lịch sử?".

Đơn hàng của ông bao gồm những dòng máy cao cấp nhất vào năm 2010, như dòng Nokia Communicator huyền thoại và các mẫu điện thoại nắp trượt thời thượng. Tất nhiên, so với tiêu chuẩn công nghệ hiện nay, tất cả chúng đều đã lỗi thời.

Người đàn ông nhận kiện hàng toàn điện thoại Nokia lỗi thời.

Do chiến tranh, suốt nhiều năm qua, hệ thống vận tải và dịch vụ hải quan của Libya hoàn toàn đóng băng. Giống như hàng nghìn kiện hàng khác, lô điện thoại này nằm phủ bụi trong một kho bãi nào đó cho đến khi có người của bưu cục phát hiện ra và quyết định gửi đến đúng địa chỉ người nhận.

Điều trớ trêu là cả kho hàng và người nhận đều nằm ở Thủ đô Tripoli, chỉ cách nhau vài cây số, nhưng đơn hàng đã mất tới 16 năm để hoàn tất hành trình. Câu chuyện ngay lập tức gây bão mạng xã hội Lybia.

Đa số mọi người bày tỏ sự bàng hoàng về cách mà chiến tranh hủy hoại cuộc sống thường nhật và hoạt động kinh doanh một cách khủng khiếp đến thế.

Không chỉ hàng hóa, chiến tranh còn khiến đơn thư bị thất lạc. Điển hình là câu chuyện của Trung sĩ lục quân Mỹ John Gonsalves. Tháng 12/1945, khi mới 22 tuổi và đang đóng quân tại Đức sau khi Thế chiến II kết thúc, John viết một lá thư gửi về cho mẹ mình tại Woburn, bang Massachusetts, Mỹ

Lá thư ấy đã nằm im lìm hơn 75 năm trong một cơ sở phân loại của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ tại Pittsburgh, trước khi được tìm thấy vào năm 2021. Trong thư, người lính trẻ viết: "Mẹ kính yêu, hôm nay con lại nhận được thư mẹ và rất vui khi biết mọi việc ở nhà vẫn ổn. Con vẫn khỏe, nhưng đồ ăn ở đây thì hầu như lúc nào cũng tệ lắm. Gửi mẹ ngàn nụ hôn, con trai của mẹ - Johnny. Con hy vọng sẽ sớm được gặp mẹ".

Dù người mẹ và cả John đều đã qua đời, bưu điện vẫn nỗ lực tìm kiếm và trao tận tay bức thư này cho vợ của John là bà Angelina Gonsalves.