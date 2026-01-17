Kết quả Liverpool vs Burnley, vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Trận Liverpool đấu với Burnley thuộc vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h hôm nay 17/1. Đội chủ nhà cần chiến thắng để lấy lại vị trí thứ tư sau khi Man Utd vượt lên ở trận đấu sớm.

Trước đối thủ đang thuộc nhóm xuống hạng, Liverpool không gặp nhiều khó khăn để thiết lập thế trận áp đảo. Đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot tung ra 15 cú sút trong hiệp đầu tiên, trong đó 5 lần trúng đích.

Dominic Szoboszlai đá hỏng phạt đền nhưng Liverpool vẫn kịp có bàn thắng trong hiệp 1. Florian Wirtz lập công ở phút 42. Đội chủ nhà dẫn trước 1-0 khi kết thúc nửa đầu trận đấu.

Florian Wirtz ghi bàn mở tỷ số trong trận Liverpool gặp Burnley. (Ảnh: Reuters)

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục áp đảo. Tuy nhiên, Liverpool tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong khả năng tận dụng cơ hội, trong khi hàng phòng ngự không đủ sự tập trung. Họ để Marcus Edwards ghi bàn gỡ hòa cho Burnley ở phút 65.

Liverpool tung ra tới 17 cú dứt điểm trong hiệp 2 nhưng không thể có thêm bàn thắng nào. Đội chủ sân Anfield bị Burnley cầm hòa với tỷ số 1-1. Họ giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Man Utd 1 điểm.

Đội hình Liverpool vs Burnley

Liverpool: Alisson Becker (1), Milos Kerkes (6), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Jeremy Frimpong (30), Curtis Jones (17), Ryan Gravenberch (38), Cody Gakpo (18), Florian Wirtz (7), Dominic Szoboszlai (8), Hugo Ekitike (22).

Burnley: Martin Dubravka (1), Bashir Humphreys (12), Maxime Esteve (5), Axel Tuanzebe (6), Lucas Pires (23), Florentino (16), Lesley Ugochukwu (8), Kyle Walker (2), Jaidon Anthony (11), Marcus Edwards (10), Armando Broja (27).

Liverpool đấu với Burnley ở vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh.

Thông tin Liverpool và Burnley

Trong nhóm 4 đội đầu bảng, Liverpool gặp thử thách dễ nhất khi được tiếp đón Burnley trên sân nhà. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dữ liệu dự đoán của Soccerway lại chỉ đánh giá cơ hội thắng của Liverpool là 28%, trong khi Burnley là 40%. Tính chính xác của thuật toán mô phỏng này sẽ được kiểm chứng trên sân Anfield.

Conor Bradley phải nghỉ thi đấu hết mùa giải vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Danh sách chấn thương của Liverpool còn có Giovanni Leoni và Alexander Isak. Mohamed Salah phải đá trận tranh hạng 3 tại giải vô địch châu Phi cho đội tuyển Ai Cập, do đó tiếp tục vắng mặt.

Ở chiều hướng tích cực hơn, Hugo Ekitike đã trở lại sau chấn thương với một bàn thắng và một pha kiến tạo khi vào sân từ ghế dự bị trước Barnsley. Anh đương nhiên được đá chính ở vị trí mũi nhọn hàng công.

Burnley mất Mike Tresor, Zian Flemming, Jordan Beyer, Zeki Amdouni, Connor Roberts và Josh Cullen. Joe Worrall cần phải kiểm tra thể lực vào phút chót. Lyle Foster không ra sân trong trận gặp Millwall ở FA Cup do bị ốm, nhưng cầu thủ người Nam Phi nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch.