Kết quả Tottenham vs West Ham, vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Tottenham 1-2 West Ham Tiếp tục cập nhật 15' Summerville Romero 63' 90+3' Wilson

Trận Tottenham đấu với West Ham thuộc vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu lúc 22h hôm nay 17/1.

Đội hình Tottenham vs West Ham

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Ben Davies, Archie Gray, Conor Gallagher, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mathys Tel, Randal Kolo Muani.

West Ham: Alphonse Areola, Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, George Scarles, Tomas Soucek, Mateus Fernandes, Jarrod Bowen, Pablo Felipe, Crysencio Summerville, Valentin Castellanos.

Thông tin Tottenham và West Ham

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Tottenham Hotspur là 42%, trong khi West Ham là 32%. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Tottenham Hotspur lên tới 60,8% và Brentford chỉ là 18,6%. Có thể thấy, các dự đoán đều nghiêng rõ về Tottenham Hotspur, dù mức độ chênh lệch giữa hai bên có sự khác biệt đáng kể tùy theo từng hệ thống đánh giá.

Tottenham Hotspur hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 27 điểm sau 21 vòng đấu. Thầy trò HLV Thomas Frank có phong độ không tốt khi vừa trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, trong đó có thất bại 2-3 trước Bournemouth ở vòng 21.

West Ham chỉ giành 14 điểm sau 21 trận và hiện nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Đội chủ sân London thua 4 trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Chuỗi kết quả không tốt khiến West Ham bị đội xếp trên là Nottingham Forest bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Chính vì thế, “the Hammers” rất quyết tâm giành 3 điểm trước Spurs.

Tottenham Hotspur gặp tổn thất lớn về lực lượng khi Richarlison phải nghỉ khoảng 7 tuần vì chấn thương gân kheo, bên cạnh hàng loạt trụ cột khác đang vắng mặt gồm James Maddison, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski và Mohammed Kudus. Dù vậy, Spurs đón tin vui khi Cristian Romero mãn hạn treo giò, Conor Gallagher sẵn sàng ra mắt sau bản hợp đồng trị giá 34,7 triệu bảng, trong khi Pape Sarr vẫn đang làm nhiệm vụ ở AFCON.

Bên kia chiến tuyến, West Ham cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi Konstantinos Mavropanos và Lukasz Fabianski chấn thương, còn El Hadji Malick Diouf vắng mặt do dự AFCON. Điểm sáng của đội khách là sự trở lại của Aaron Wan-Bissaka, cùng khả năng ra sân của các tân binh như Pablo Felipe và Valentin Castellanos, giúp West Ham có thêm phương án cho chuyến làm khách trước Spurs.