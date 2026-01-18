Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cà chua là thực phẩm phổ biến, giá rẻ, dễ tìm và có giá trị dinh dưỡng cao.

Một quả cà chua sống cỡ vừa chỉ cung cấp khoảng 22 calo, chứa rất ít chất béo, giàu vitamin A, C, B6, phù hợp với người ăn kiêng, người giảm cân và bệnh nhân tiểu đường.

Cà chua có hàm lượng natri thấp, chỉ số đường huyết thấp, giúp hạn chế nguy cơ tăng đường huyết sau ăn. Nhờ đó, loại quả này thường được đưa vào thực đơn lành mạnh, salad hoặc nước ép giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cà chua không phải lúc nào cũng “lành” nếu sử dụng không phù hợp.

Ăn nhiều cà chua sống có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, đặc biệt ở người có dạ dày nhạy cảm, hệ tiêu hóa kém hoặc trẻ nhỏ. Do chứa hàm lượng axit cao, cà chua sống dễ gây ợ chua, đau bụng, đầy hơi. Phần hạt của cà chua gần như không có giá trị dinh dưỡng, lại khó tiêu, có thể làm tăng cảm giác chướng bụng nếu ăn nhiều, nhất là với cà chua xanh.

Cà chua giàu vitamin, ít calo.

Một rủi ro khác là nguy cơ ngộ độc khi cà chua nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. Các loại cà chua này rất khó phân biệt bằng mắt thường, đặc biệt khi được bán tràn lan ngoài chợ. Vì vậy, người tiêu dùng cần thận trọng khi chọn mua và sử dụng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, xét về khả năng hấp thu dưỡng chất, cà chua nấu chín mang lại hiệu quả tốt hơn so với ăn sống. Khi được chế biến, một số hợp chất có lợi trong cà chua dễ được cơ thể hấp thụ, đồng thời giảm tính axit gây kích ứng dạ dày.

Trong trường hợp cà chua nhà trồng hoặc nguồn sạch, người dùng có thể ăn sống, làm salad hoặc nước ép, nhưng không nên lạm dụng. Chuyên gia khuyến cáo nên đa dạng hóa thực đơn, kết hợp nhiều loại rau củ khác nhau để đảm bảo cân đối dinh dưỡng.

Khi mua cà chua, cần chọn cơ sở uy tín, rửa sạch và ngâm nước muối loãng trước khi sử dụng. Với những người có bệnh lý dạ dày hoặc tiêu hóa kém, nên ưu tiên cà chua đã được nấu chín để tránh tác dụng ngược cho sức khỏe.