Giá vàng hôm nay 18/1: Trụ vững ở ngưỡng cao

Giá vàng thế giới chững lại do các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Bên cạnh đó, vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường lao động Mỹ cho thấy sự bền bỉ, số lượng người lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống dưới 200.000.

Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cấp bang giảm 9.000 đơn, xuống mức điều chỉnh theo mùa là 198.000 trong tuần kết thúc vào ngày 10/1. Dữ liệu này vượt xa kỳ vọng, theo ước tính đồng thuận, các nhà kinh tế dự báo số đơn sẽ tăng lên 215.000. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 207.000. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong vòng 12 tháng qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp rơi xuống dưới mốc 200.000.

Thị trường vàng không có phản ứng đáng kể trước dữ liệu tích cực của thị trường lao động, dù đã xuất hiện một phần hoạt động chốt lời.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay trụ vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Lúc 6h ngày 18/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết 160,8 triệu đồng/lượng (mua) - 162,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng (mua) và 161 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng là 16,09 - 16,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn là 15,98 - 16,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.596 USD/ounce, giảm 08 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 16 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, chỉ một nửa Phố Wall giữ quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng. 8 chuyên gia (tương đương 50%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người khác (25%) dự đoán giá giảm, 4 nhà phân tích còn lại (25%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 247 lượt bình chọn, với các nhà đầu tư Phố Main ngày càng lạc quan sau những đỉnh cao mới trong tuần này. Có 192 nhà giao dịch nhỏ lẻ (78%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 27 người (11%) cho rằng vàng sẽ giảm, 28 nhà đầu tư còn lại (11%) kỳ vọng giá đi ngang.

Các nhà phân tích cho rằng, lịch tin tức kinh tế tuần tới sẽ có các dữ liệu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng, nhưng thị trường vàng nhiều khả năng vẫn sẽ lấy tín hiệu chủ yếu từ các diễn biến địa chính trị.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhận định rằng đợt giảm giá này của vàng bắt đầu chủ yếu khi khả năng Mỹ can thiệp vào tình hình bất ổn xã hội tại Iran giảm xuống.

Theo thông tin Reuters ghi nhận, các cuộc biểu tình tại Iran dường như đã lắng xuống kể từ đầu tuần. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn liên quan đến việc can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Bên cạnh đó, ông Rodda cũng cho rằng các dữ liệu kinh tế từ Mỹ đang cho thấy việc cắt giảm lãi suất chưa quá cấp bách. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.