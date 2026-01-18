HLV Trung Quốc: Không cần xem vẫn hiểu rõ U23 Việt Nam

(VTC News) -

U23 Trung Quốc là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Hai đội không còn xa lạ với nhau sau nhiều lần so tài tại các giải giao hữu trong 2 năm qua. Huấn luyện viên Antonio Puche của U23 Trung Quốc tự tin hiểu rõ về U23 Việt Nam dù chưa xem đối thủ thi đấu tại giải U23 châu Á 2026.

“Tôi chưa xem các trận của U23 Việt Nam. Tâm trí tôi hoàn toàn tập trung cho trận đấu này (gặp U23 Uzbekistan). Ngày mai chúng tôi sẽ xem các trận của U23 Việt Nam, nhưng tôi hiểu đội tuyển Việt Nam, chúng tôi từng chạm trán họ tại Thành Đô (ở giải giao hữu quốc tế)”, HLV Antonio Puche cho biết.

Về chiến thắng trước U23 Uzbekistan, ông Antonio khẳng định: “Đây là trận đấu rất khó khăn. Bởi vì chúng tôi chỉ có 3 ngày nghỉ, còn Uzbekistan có 4 ngày. Điều này rất quan trọng. Tôi cho rằng AFC cần phải làm điều gì đó. Tôi không muốn im lặng. Tôi cũng phải nói thêm: việc thi đấu lúc 14h30 là không bình thường”.

HLV Antonio Puche và U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026

Khi được hỏi việc U23 Trung Quốc đá phòng ngự trước U23 Uzbekistan, HLV Antonio phát biểu: “Xét về mặt kỹ thuật, đối thủ rất xuất sắc. Họ kiểm soát bóng rất tốt. Với chúng tôi, trận đấu không hề dễ dàng, việc tấn công là rất khó”.

HLV Antonio hài lòng khi U23 Trung Quốc có 4 trận sạch lưới ở giải lần này: “Chúng tôi hài lòng với mọi thứ. Bởi vì chúng tôi đã làm nên lịch sử, điều này với chúng tôi là một giấc mơ. Tôi đã làm việc với nhiều cầu thủ trong đội từ nhiều năm trước, tôi biết họ làm việc như thế nào. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của họ”.

Tối 17/1, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đã trực tiếp theo dõi trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc để xác định đối thủ. Sau 120 phút không bàn thắng, hai đội phải phân định bằng loạt luân lưu, nơi U23 Trung Quốc thắng 4-2 nhờ thực hiện tốt hơn và sự xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc vào bán kết giải đấu. Đáng chú ý, họ là đội duy nhất chưa thủng lưới tại giải, dù mới ghi 1 bàn. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 diễn ra vào ngày 20/1 (22h30 giờ Việt Nam).