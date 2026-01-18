Gieo 'cái chết trắng', gặt bản án tử

Dưới sự áp giải nghiêm ngặt của lực lượng hỗ trợ tư pháp, bị cáo Trần Quang (40 tuổi) đứng như chôn chân tại chỗ. Quang đã đi qua đủ mọi ngõ ngách của tội lỗi, từ cướp giật đến tàng trữ vũ khí nhưng chưa bao giờ cái chết gần đến thế…

Ảo vọng đổi đời

Trần Quang (trình độ văn hóa 8/12, không nghề nghiệp) có nhân thân đặc biệt xấu. Từ năm 2004 đến 2012, Quang đã mang 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Năm 2016, Quang tiếp tục nhận án 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước khi vụ án này được đưa ra xét xử, Quang đã bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Cơ quan tố tụng xác định Quang là đối tượng tái phạm nguy hiểm, không chỉ ngoan cố phạm pháp mà còn trực tiếp lôi kéo em gái là Trần Thụy Ái Vy tham gia vào hoạt động tội phạm.

Trong đường dây ma túy xuyên biên giới này, Quang thể hiện bản chất của một kẻ cầm đầu lọc lõi khi không trực tiếp ra mặt mà chỉ đạo em gái thực hiện mọi giao dịch. Quang chỉ đạo Vy mua chứng minh nhân dân giả để thuê nhà tại đường Cao Thắng (quận 3 cũ) làm "kho hàng". Quang liên lạc với các đối tượng tại Campuchia để mua ma túy các loại.

Quang thu nạp cả thợ inox là em rể hờ đến cặp anh em là thợ may và nội trợ Nguyễn Văn Dũng - Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Bằng cách tận dụng những mối quan hệ thân tộc, Quang đã thiết lập một "quy trình khép kín", biến những người từng lao động chân chính thành quân cờ trong tay mình.

Bị cáo Trần Quang (hàng đầu, bìa phải) tại tòa

Cuộc vây ráp của lực lượng chức năng diễn ra như thước phim hành động nghẹt thở. Khi lực lượng chức năng ập vào "đại bản doanh" trên đường Cao Thắng, thứ đập vào mắt các trinh sát là hàng kg ma túy đá và thuốc lắc nằm la liệt. Giữa những xấp tiền đô và giấy tờ giả, một khẩu súng ngắn quân dụng nằm im lìm cùng 13 viên đạn đã lên nòng và sẵn sàng khai hỏa.

Tại tòa, Quang đứng đó, lầm lì, đôi mắt ráo hoảnh như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc chơi "được ăn cả, ngã về không". Giờ nghị án kéo dài như vô tận. Những chữ "nếu" cứ chập chờn như những bóng ma ám ảnh tâm trí những người chứng kiến.

Có lẽ, Quang từng nghĩ tiền sẽ giúp gia đình đổi đời, giúp em gái thoát nghèo. Nhưng sự thật nghiệt ngã thay, Quang đã tước đoạt quyền làm mẹ, tước đi cơ hội được nhìn con cái lớn lên của em mình. Nếu ngày ấy Quang hài lòng với một công việc chân tay lương thiện thì giờ đây, Quang đã có thể cùng cha mẹ ngồi bên mâm cơm ấm cúng, chứ không phải đứng giữa lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.

Khi HĐXX bước ra, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ. Bị cáo Trần Quang: tử hình; Trần Thụy Ái Vy và Nguyễn Văn Dũng: chung thân; Nguyễn Thị Hồng Hạnh: 16 năm tù…

Chiếc xe đặc chủng lăn bánh qua những con phố đông đúc, nơi dòng người vẫn hối hả với cuộc sống mưu sinh, mồ hôi họ nhễ nhại nhưng nụ cười của họ thật nhẹ nhõm. Còn ở sân tòa, có hai bóng dáng già nua, xiêu vẹo tựa vào nhau. Ở tuổi ngoài 60, định mệnh lại bắt họ đứng đây để nhìn các con mình cùng dắt tay nhau vào cõi chết và ngục tù.

Những "shipper của tử thần"

Nếu như bi kịch của gia đình Trần Quang đến từ sự lọc lõi và bất chấp của kẻ cầm đầu thì ở một vụ án khác, các bị cáo lại sa chân vào cửa tử chỉ vì sự nhẹ dạ và lòng tham manh mún trước những "bóng ma" ẩn danh.

Bi kịch bắt đầu từ những dòng tin nhắn ẩn danh trên Telegram. Một kẻ mang bí danh "Henry" chào mời về một cuộc đời "sang trang" với thù lao 10 triệu đồng cho mỗi kg ma túy trót lọt. Trí lôi kéo Hùng và Thịnh vào vòng xoáy, chấp nhận trở thành những "shipper của tử thần" với mức thù lao 300.000 đồng mỗi ngày.

Không thể lấy sự thiếu hiểu biết làm bình phong khi ai cũng biết ma túy dẫn đến cửa tử. Phải chăng lòng tham và sự lười biếng đã khiến họ mờ mắt? Vì 10 triệu đồng tiền công, họ chấp nhận đánh đổi mạng sống, bất chấp sự trừng phạt của pháp luật.

Cứ như thế, hơn 10 kg ma túy đã chảy qua tay họ dưới sự điều khiển của những "bóng ma". Tại phiên xét xử của TAND TP.HCM, Trí khai rành rọt về cách thức nhận lệnh qua điện thoại nhưng khi được hỏi về nhân diện của "Henry", Trí chỉ lắc đầu trong vô vọng. Những kẻ đứng sau đã tan biến vào hư không ngay khi tiếng còi cảnh sát xé toạc màn đêm, bỏ lại 3 gã đàn ông đơn độc mang vác khối lượng tội lỗi khổng lồ cho kẻ mà họ chưa từng biết mặt.

HĐXX tuyên án, cái chết không còn là khái niệm trừu tượng. Ảo vọng vương giả sụp đổ, hiện nguyên hình là lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ họng. Người ta tự hỏi, từ bao giờ mà 300.000 đồng tiền công mỗi ngày lại trở thành giá mua đứt một đời người?

Bước ra khỏi phòng xử án, phía sau những tiếng khóc nghẹn và bước chân liêu xiêu về phía xe thùng là một vực thẳm không ngày trở lại. Nơi ấy, tiền bạc dù chất cao thành núi cũng trở nên vô nghĩa trước ngưỡng cửa của tử thần.

Trong bốn bức tường đá của buồng giam biệt lập, tiền không thể mua nổi một phút tự do, không thể đổi lấy một hơi thở bình yên và càng không bao giờ mua nổi tấm vé để trở về với cuộc đời.