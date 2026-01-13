Hương Giang lại 'gây bão' khi đại diện Việt Nam thi Miss Grand International

(VTC News) -

Tối 13/1, ban tổ chức Miss Grand International xác nhận Nguyễn Hương Giang sẽ góp mặt tại mùa giải All stars.

Trong phần chia sẻ được ban tổ chức cuộc thi đăng tải, Hương Giang được giới thiệu là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất và là một trong những nhân vật chuyển giới có ảnh hưởng nhất Đông Nam Á.

Hương Giang tiếp tục đi thi Miss Grand International.

Tổ chức này nhấn mạnh rằng, cô từng ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, qua đó góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về sự hiện diện và vai trò của người chuyển giới trong truyền thông đại chúng tại Việt Nam.

"Hương Giang được cam kết trao quyền cho cộng đồng thiếu đại diện, đặc biệt là phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+. Thông qua sức ảnh hưởng của mình, cô chủ động thúc đẩy sự hòa nhập, đa dạng và cơ hội bình đẳng. Cô tạo ra nền tảng giúp những người không có tiếng nói trong xã hội được coi trọng.

Một biểu tượng của sự dũng cảm, Nguyễn Hương Giang tiếp tục truyền cảm hứng khắp thế giới và giờ đây tự hào là một phần của Miss Grand All stars mùa đầu tiên", ban tổ chức chia sẻ.

Thông tin Hương Giang tiếp tục đi thi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc, trong đó có cả khán giả quốc tế. Bức ảnh hiện nhận về gần 50 nghìn lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Trước đó vào tháng 11/2025, Hương Giang từng gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia Miss Universe. Trong suốt gần 1 tháng thi đấu ở Thái Lan, Hương Giang đều khiến truyền thông quốc tế chú ý nhờ gu thẩm mỹ tinh tế cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa nhiều phong cách.

Tuy nhiên đêm chung kết, đại diện Việt Nam bất ngờ không được gọi tên vào top 30. Ngoài ra, việc Hương Giang cũng không giành được bất kỳ giải phụ nào cũng khiến người hâm mộ nước nhà tiếc nuối.

Dù không có kết quả tốt, Hương Giang vẫn được quá nhiều thứ tại hành trình này, đặc biệt là tình yêu của cả nước dành cho một người đặc biệt như cô.

Hương Giang từng "gây bão truyền thông" khi thi Miss Universe 2025.

Miss Grand International All Stars là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International. Mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn hay có con.

Mùa giải đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 13/2/2026 tại Thái Lan. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đã đưa thông báo cuộc thi sẽ được lùi lại hai tuần, dự kiến diễn ra sau Tết Nguyên đán 2026 để tạo điều kiện cho các thí sinh xin visa.