Chia sẻ xúc động của Hương Giang sau khi dừng chân tại Miss Universe 2025

(VTC News) -

Sáng 21/11, chung kết Miss Universe 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Fátima Bosch. Nguyễn Hương Giang - đại diện Việt Nam gây nhiều tiếc nuối khi trượt top 30.

Là một trong những đại diện nhận được nhiều kỳ vọng, Hương Giang được đông đảo khán giả quốc tế chú ý và người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin. Không ít đồng nghiệp, nghệ sĩ thân thiết đã bay sang Thái Lan để trực tiếp cổ vũ cho cô ở chung kết.

Ngay sau chung kết, Hương Giang đó những chia sẻ để bày tỏ cảm xúc. Nàng hậu cho biết "đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt".

Hương Giang bật khóc trên sân khấu chung kết.

Với Hương Giang, 21 ngày ở Miss Universe đã kết thúc, nhưng cô sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra. Sau này khi có gia đình, cô có thể tự hào kể với các con rằng mẹ từng bước trên sân khấu Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam và hàng triệu khán giả trên thế giới.

Hương Giang nói, hành trình này cô không có thành tích vẻ vang mang về, nhưng với cô, đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Cô có trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của mình sau này.

"Cuối cùng vẫn sẽ là lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này.

Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé. Tạm biệt Miss Universe", người đẹp tâm sự.

Hương Giang nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Tại Miss Universe 2025, Hương Giang gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.

Trong suốt gần 1 tháng thi đấu ở Thái Lan, Hương Giang thể hiện phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ khán giả quốc tế về nhan sắc, phong cách thời trang, sự chuyên nghiệp và thân thiện. Cô cũng nổi bật với thế mạnh giao tiếp và kỹ năng catwalk.

Trong đêm bán kết, cô được đánh giá cao bởi phần trình diễn tự tin, duyên dáng. Bên cạnh đó, người đẹp Việt Nam vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 lượt bình chọn trên fanpage chính thức của cuộc thi.