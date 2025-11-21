Trực tiếp chung kết Miss Universe 2025: Hương Giang có cơ hội tỏa sáng?

(VTC News) -

Sau gần 1 tháng tranh tài, đêm thi quan trọng nhất của Miss Universe 2025 diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan. Từ hơn 120 thí sinh sẽ chỉ có 30 người xuất sắc nhất được gọi tên để bước vào phần thi áo tắm. Sau đó, ban tổ chức sẽ chọn ra top 12, top 5 và top 3 chung cuộc. Đương kim hoa hậu Victoria (Đan Mạch) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Ngay trước thềm chung kết, nhiều gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất cũng lộ diện như Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Venezuela, Colombia, Philippines, Chile. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang cũng được xem là nhân tố tiềm năng.

Hương Giang được nhiều chuyên trang dự đoán vào top 30.

Theo bảng dự đoán cuối cùng của Missosology, mỹ nhân Thái Lan được chuyên trang này đặt niềm tin sẽ đăng quang còn Hương Giang khả năng vào top 30 chung cuộc.

Việc liên tục góp mặt trong các bảng dự đoán cho thấy Hương Giang được đánh giá là một nhân tố tiềm năng, có khả năng tạo bất ngờ ở chung kết.

Trước giờ G, nhiều bạn bè, đồng nghiệp là nghệ sĩ như Erik, Diệp Lâm Anh, Á hậu Mai Ngô, Chi Pu và đặc biệt là Phú Cường - bạn trai Hương Giang đã bay sang tận Bangkok để ủng hộ tinh thần cho đại diện Miss Universe Vietnam. Đây cũng là động lực để người đẹp cố gắng hết mình trong đêm thi quan trọng nhất.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ Hương Giang.

Tham gia đấu trường Miss Universe 2025, Hương Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Từ khi nhập cuộc, đại diện Việt Nam là một trong những thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông. Câu chuyện cô là người phụ nữ chuyển giới châu Á đầu tiên đại diện Việt Nam tại đấu trường này đã tạo nên dấu ấn đặc biệt và góp phần gia tăng sức lan tỏa.

Về mặt hình ảnh, nàng hậu được đánh giá cao ở phong cách thời trang chỉn chu, khả năng giao tiếp tự tin, thái độ thân thiện với thí sinh và truyền thông.

Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong showbiz cùng vốn tiếng Anh tốt giúp cô luôn chủ động trong các hoạt động, phỏng vấn nhanh trước ống kính.

Tại đêm bán kết, phần trình diễn áo tắm và dạ hội của đại diện Việt Nam được nhận xét tiến bộ hơn về sự chắc chắn. Với nhiều năm kinh nghiệm, Hương Giang biết cách làm chủ sân khấu, toát lên thần thái cuốn hút, bước đi chắc chắn và phong thái đầy tự tin.

Hương Giang giữ phong độ tốt ở đêm thi bán kết.

Đại diện Việt Nam hiện đứng thứ 3 ở hạng mục Beyond the Crown với 233.130 lượt bình chọn, chỉ xếp sau Paraguay và Philippines. Cô còn gây ấn tượng khi đạt thứ hạng cao tại các hạng mục bình chọn khác như Most Beautiful People và People’s Choice.

Miss Universe được xem là đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, tổ chức lần đầu năm 1952. Miss Universe được 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ.

Từ năm 2023, tổ chức này chấp nhận phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn và làm mẹ vẫn có thể đăng ký dự thi.