Báo Thái Lan: 'Bóng đá Việt Nam tiến xa hơn rất nhiều'

(VTC News) -

Truyền thông Thái Lan tiếp tục mổ xẻ thất bại của đội nhà tại SEA Games 33 sau trận chung kết môn bóng đá nam hôm 18/12. Đội tuyển xứ chùa vàng vô địch đấu trường này nhiều nhất nhưng kể từ sau năm 2017 đến nay, họ chưa từng chạm tay vào tấm huy chương vàng. Tờ Siam Sports cho rằng đã đến lúc thừa nhận bóng đá trẻ Thái Lan tụt lại so với Việt Nam.

"Bây giờ, chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang thực sự vươn lên mạnh mẽ. Hình ảnh niềm vui khi dẫn trước 2-0 chỉ là ảo ảnh, củng cố thực tế rằng chúng ta đang ngủ quên trên những thành công trong quá khứ trong khi những nước xung quanh đang vượt trội hơn chúng ta trên thực tế", tờ SiamSport bình luận đầy cay đắng sau khi U22 Việt Nam lội ngược dòng để đánh bại đội chủ nhà, giành chức vô địch SEA Games lần thứ ba trong lịch sử.

Tờ báo gọi sự thất bại này không chỉ đơn thuần là mất đi một HCV, mà nó là sự củng cố cho "cuộc khủng hoảng niềm tin" của người Thái vào nền bóng đá nước nhà.

Đây là lần đầu tiên sau 58 năm, Thái Lan để mất chức vô địch SEA Games ngay trên sân nhà. Trước đó, đội tuyển xứ chùa vàng từng thống trị khu vực và nhiều lần được coi là "số 1 Đông Nam Á". Trước sự thật này, tờ SiamSport cảnh báo rằng Thái Lan giờ đây đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Danh hiệu "số 1 Đông Nam Á" giờ đây chỉ còn là ảo tưởng cần được phá vỡ.

Báo Thái Lan bình luận đầy cay đắng về thất bại trước U22 Việt Nam.

"Phải chăng chúng ta đang tụt hậu, thậm chí là ở cấp độ ASEAN trong khi các nước láng giềng như Việt Nam đang từng bước vượt qua chúng ta?", tờ báo Thái Lan đặt ra một câu hỏi đầy chua chát.

Trong bài viết, SiamSport cũng công nhận bóng đá Việt nam đã để lại dấu ấn sâu sắc trong năm 2025, khi các cầu thủ không chỉ tiến bộ về thể lực mà còn chứng tỏ là một đội hình đoàn kết và kiên cường.

"Trong những phút đầu trận đấu, U22 Thái Lan dường như chiếm ưu thế, dẫn trước 2-0, nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng chính là sự kiên cường và khả năng phục hồi của U22 Việt Nam.

Họ bị dẫn trước nhưng không hề hoảng loạn. Họ bình tĩnh chuyền bóng, tận dụng những khoảng trống, lấy thể lực làm ưu thế để làm suy yếu tinh thần các đối thủ, và dần dần làm giảm sự tự tin của tuyển U22 Thái Lan", tờ báo nhận định.

Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối khi 19/12 đáng lẽ là một ngày ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Thái Lan tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, nhưng thay vào đó lại trở thành một ngày ghi dấu một chương đau buồn mới trong lịch sử.

"Nếu chúng ta không thể lấy lại thể lực, sự tập trung và tinh thần chiến thắng, thì chặng đường phía trước ở cấp độ châu lục có thể sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ hơn nữa", SiamSport cảnh báo.

Trong khi đó, viết trong bài phân tích với tiêu đề tạm dịch là "Hãy học từ thất bại và chấp nhận nó", Daily News nhấn mạnh rằng trận thua trước U22 Việt Nam không phải là một tai nạn hay do vài sai sót cá nhân, mà là hệ quả tất yếu của quá trình tụt hậu kéo dài. Việc để vuột HCV SEA Games ngay trên sân nhà chỉ là giọt nước tràn ly, phơi bày những vấn đề đang dần bám rễ của bóng đá Thái Lan.

Theo tờ báo này, điều đáng lo ngại không phải là kết quả trận đấu, mà là tâm lý chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế rằng Thái Lan không còn là "ông vua" của bóng đá Đông Nam Á.

"Trong khi U22 Thái Lan vẫn bận rộn với những lời biện minh quen thuộc như bận thi đấu giao hữu, thể lực cầu thủ cần phục hồi hay thời gian chuẩn bị quá ngắn, thì bóng đá Việt Nam đã tiến xa hơn rất nhiều".