Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Universe 2025?

(VTC News) -

Ngày mai 21/11, chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan. Đến thời điểm này, những gương mặt sáng giá cho ngôi vị hoa hậu đã lộ diện.

Theo bảng đánh giá từ chuyên trang sắc đẹp Missosology, dàn thí sinh được đánh giá cao gọi tên Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Venezuela, Lebanon, Philippines, Chile. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang được xếp ở vị trí thứ 18. Trong khi đó, bảng xếp hạng của Sash Factor không có tên Hương Giang trong top 30 dự đoán.

Stephany Abasali - người đẹp Venezuela được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang Miss Universe 2025. Cô nhờ có nhan sắc nổi bật, hình thể săn chắc và thông thạo 3 ngôn ngữ.

Là người mẫu kiêm MC truyền hình, truyền thông quốc tế gọi Stephany Abasali là người đẹp mạnh nhất của Venezuela trong nhiều năm qua.

Người đẹp Venezuela đang là ứng viên hàng đầu giành vương miện.

Hoa hậu Bờ Biển Ngà Olivia Yacé là gương mặt tiếp theo được đánh giá cao cho danh hiệu Miss Universe 2025. Cô là người mẫu, nhà hoạt động xã hội, tốt nghiệp ngành marketing tại Loyola Marymount University (Mỹ). Mỹ nhân này từng đạt Á hậu 2 Miss World 2021, là một trong những người đẹp châu Phi thành công tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Miss Universe 2025 tổ chức tại Thái Lan từ đầu tháng 11 với hơn 120 thí sinh tham gia tranh tài. Mùa giải năm nay quy tụ nhiều thí sinh mạnh, Hương Giang vẫn có khả năng vào top tại chung kết và giành giải phụ, nhưng khả năng đội vương miện không cao.

Song ở cuộc thi này, người đẹp Việt Nam để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến đấu trường này cũng như các dấu ấn về khả năng hòa nhập, giao tiếp và dự án cộng đồng.

Ở đêm bán kết, phần trình diễn áo tắm và dạ hội của đại diện Việt Nam được nhận xét tiến bộ hơn về sự chắc chắn. Với nhiều năm kinh nghiệm, Hương Giang biết cách làm chủ sân khấu, toát lên thần thái cuốn hút, bước đi chắc chắn và phong thái đầy tự tin.

Tại phần thi National costume (Trình diễn trang phục dân tộc), Hương Giang chọn trang phục áo dài trắng truyền thống. Khoảnh khắc Hương Giang cầm nón lá và nở nụ cười tươi cũng khiến nhiều khán giả quê nhà xúc động.

Hương Giang được kỳ vọng sẽ đem về thành tích cao.

Qua 2 tuần tranh tài, Hương Giang được nhận xét luôn chỉn chu trong trang phục và phong cách trang điểm mỗi lần xuất hiện.

Ở vòng phỏng vấn kín, người đẹp cho biết tin tưởng vào sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, tự tin thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân với tổ chức cuộc thi.

Tính tới hiện tại, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục như Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra lúc 8h ngày 21/11, được FPT Play độc quyền trực tiếp tại Việt Nam.