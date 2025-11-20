Hương Giang thể hiện thế nào tại đêm bán kết Miss Universe 2025?

(VTC News) -

Đêm bán kết Miss Universe 2025 diễn ra vào tối 19/11 tại Thái Lan. Tại đêm thi, hơn 120 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã trình diễn trang phục bikini và dạ hội.

Ở phần thi bikini, Hương Giang xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ áo tắm đỏ rực ôm sát đường cong. Dáng đứng tự tin, bước chân nhịp nhàng khiến khán giả bên dưới hò hét không ngừng.

Đại diện Việt Nam lấy lại phong độ và rút kinh nghiệm sau màn phần thể hiện thiếu tự tin ở vòng thi áo tắm lần trước.

Hương Giang tự tin trong phần thi bikini.

Bước vào phần thi trang phục dạ hội, Hương Giang diện chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể với phom dáng thanh lịch và quyến rũ. Thiết kế sử dụng tông màu ánh kim làm chủ đạo, phần thân trên được đính kết tỉ mỉ bằng những chi tiết pha lê và hạt đá tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Chiếc đầm có phần cổ V sâu giúp tôn lên vòng một và khung xương đòn thanh mảnh, trong khi phần vai mảnh tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Người đẹp xuất hiện với thần thái cuốn hút, bước đi chắc chắn và phong thái đầy tự tin.

Có thể thấy, đại diện Việt Nam hoàn thành cả hai phần thi xuất sắc. Điều này giúp khán giả quê nhà càng có thêm kỳ vọng cô sẽ đạt được thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

Đại diện Việt Nam trong phần thi trang phục dạ hôi.

Trước đó tại phần thi National costume (Trình diễn trang phục dân tộc), Hương Giang chọn trang phục áo dài trắng truyền thống. Khoảnh khắc Hương Giang cầm nón lá và nở nụ cười tươi cũng khiến nhiều khán giả quê nhà xúc động.

Hương Giang xuất hiện với hình ảnh đậm chất Việt Nam tại phần thi National costume.

Tại cuộc thi năm nay, Hương Giang được nhận xét luôn chỉn chu trong trang phục và phong cách trang điểm mỗi lần xuất hiện.

Hôm 15/11, cô bước vào vòng phỏng vấn kín - phần thi có vai trò quan trọng trong việc đánh giá điểm số và cơ hội lọt top. Người đẹp cho biết tin tưởng vào sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, tự tin thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân với tổ chức cuộc thi.

Tính tới hiện tại, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục như Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).