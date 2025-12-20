Kim chi: Khi vị cay Hàn Quốc trở thành nét chấm phá trong bữa tiệc nhà

(VTC News) -

Chỉ 3 bước đơn giản đã có ngay kim chi ngon ngon, giòn giòn chuẩn vị Hàn, nhanh gọn mà cực kỳ tiện lợi. Cùng Barona rinh ngay bí quyết muối kim chi để tô điểm cho những bữa tiệc cuối năm thêm rực rỡ qua bài biết dưới đây.

Bí quyết “giải ngán” quen mà lạ

Trong văn hóa ẩm thực, sự cân bằng về vị luôn được đặt lên hàng đầu. Kim chi là một trong những món ăn thể hiện được điều đó khi kết hợp với các món ăn khác trên bàn ăn. Vị chua nhẹ của quá trình lên men tự nhiên, chút cay nồng của ớt, mặn vừa của muối, xen lẫn hương thơm từ tỏi, gừng… tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, không lấn át mà nâng đỡ các món ăn chính.

Chính vì vậy, kim chi thường xuất hiện bên cạnh những món giàu đạm, nhiều dầu mỡ. Một miếng kim chi giòn ngon không chỉ giúp “giải ngán” mà còn khiến bữa ăn trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn. Đó cũng là lý do kim chi ngày càng được các gia đình Việt yêu thích, đặc biệt trong những bữa tiệc sum vầy hay dịp cuối tuần đông đủ.

Tự muối kim chi tại nhà, khó hay dễ?

Dù yêu thích kim chi, không phải ai cũng có thời gian để chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, gia vị... bởi kim chi vốn nổi tiếng là món ăn ngon nhờ sự kết hợp của rất nhiều nguyên liệu và gia vị để tạo nên hương vị đặc trưng vốn có. Chính vì vậy, các giải pháp muối kim chi tiện lợi, chuẩn vị đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình hiện đại.

Trong xu hướng đó, Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona mang đến cách làm kim chi đơn giản, dễ dàng mà vẫn chuẩn vị Hàn.

Hướng dẫn thực hiện

1. Nguyên liệu

- Cải thảo: 1 kg

- Cà rốt cắt sợi: 100g

- Củ cải cắt sợi: 100g

- Hành lá, hẹ cắt khúc: 6 - 8 cây

- Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona: 1 gói

- Muối hột: 70g

2. Cách thực hiện

Bước 1: Cải thảo cắt khúc vừa ăn, làm ướt bằng nước và để hơi ráo. Cho muối vào trộn đều, để khoảng 2 giờ cho cải thảo vừa mềm, có độ dẻo bẻ không gãy là được.

Sau đó, rửa thật sạch muối qua 4 - 5 lần nước, vắt nhẹ cho ráo nước.

*Nên dùng muối hột kim chi sẽ ít bị mặn và ngon hơn.

Bước 2: Trộn đều Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona với củ cải, cà rốt, hẹ, hành lá đã chuẩn bị, tiếp tục trộn đều hỗn hợp này với cải thảo.

Bước 3: Cho kim chi vào hũ và nén chặt, đậy kín nắp. Sau 16 - 24h hoặc đến khi đạt được độ chua vừa ý thì cho vào tủ lạnh và sử dụng dần trong khoảng 1- 2 tuần.

Chỉ với 3 bước đơn giản, từ kim chi cải thảo, kim chi củ cải, kim chi dưa leo hay món kim chi củ kiệu cho ngày Tết đã sẵn sàng xuất hiện trên bàn ăn gia đình Việt.

Sự tiện lợi đi cùng chất lượng đạt chuẩn

Điểm nổi bật của Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona nằm ở sự cân bằng giữa Hương vị – Tiện lợi – An toàn. Được chiết xuất từ rau củ quả tươi kết hợp vị cay đặc trưng từ bột ớt Hàn Quốc cùng gia vị chuẩn chỉnh theo tỉ lệ vàng. Chỉ cần một gói Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona là kim chi chuẩn vị Hàn mà không cần nêm nếm thêm bất kỳ gia vị nào khác. Kim chi sau khi muối có vị chua cay dễ chịu, thơm ngon tự nhiên.

Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất và đóng gói trong nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế, mỗi gói đều được đóng gói trong túi nhôm cao cấp bằng máy chiết rót tự động đạt chuẩn châu Âu giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn. Nhờ đó, người nội trợ có thể yên tâm mang đến cho gia đình những mẻ kim chi ngon miệng mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Không chỉ là món ăn kèm, kim chi cải thảo còn cân mọi bữa ăn với màn kết hợp đa-zi-năng từ mì cay kim chi, canh kim chi đến lẩu/nướng kim chi… ăn kiểu gì cũng ngon hết nước chấm.

