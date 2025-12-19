Bắt kẻ sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, bán cho người dân vùng cao

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội), để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Ngọc Sơn là người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang có địa chỉ tại thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Sơn cùng vợ thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu “Bắc Đô”.

Hoạt động sản xuất được tổ chức theo phương thức thủ công, không đáp ứng các yêu cầu về quy trình kỹ thuật và an toàn thực phẩm. Cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định, trong khi thành phần thực tế của nước giải khát không phù hợp với nội dung đã công bố.

Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình sản xuất, Sơn đã sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế một phần hàm lượng đường.

Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Sản phẩm nước giải khát do công ty Bắc Đô Hà Giang sản xuất. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 25.200 chai nước giải khát giả các loại để phục vụ công tác điều tra. Số lượng lớn tang vật cho thấy hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là tại các khu vực miền núi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định.