Dự báo thời tiết 20/12: Miền Bắc nắng hanh trước khi chuyển rét dịp Noel

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/12/2025

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đặc biệt khu vực vùng núi gây cản trở tầm nhìn của người đi đường. Trời rét về đêm và sáng, đến trrưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, thời tiết ấm áp hơn.

Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khoảng đêm 23 và ngày 24/12, khu vực này khả năng mưa rải rác. Từ khoảng Noel 25/12, các khu vực này trời rét sau khi đón không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết ngày 20/12, miền Bắc nắng hanh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh cường độ suy yếu và rút dần ra phía đông, khoảng 20/12 khả năng được tăng cường yếu lệch đông.

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch đông.

Bên cạnh đó, trong ngày 20/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19°C, phía Nam 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.