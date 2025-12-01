Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An

Hai ngày qua, xã Na Ngoi (Nghệ An) chìm trong rét đậm khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ và nhiều khu vực biên giới.

Băng giá phủ trắng cây cối ở xã miền núi Na Ngoi.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết, từ ngày 29 đến 30/11, băng giá phủ trắng Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú và khu tăng gia của đơn vị. Đến khoảng 9h, khi có ánh nắng, lớp băng mới bắt đầu tan.

Không chỉ khu vực biên phòng, nhiều điểm có độ cao trên 1.500m thuộc các bản của xã Na Ngoi cũng ghi nhận băng và sương muối từ nửa đêm đến sáng sớm. Cây cối, hoa màu bị phủ trắng xóa; nhiều tuyến đường trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại.

Băng giá xuất hiện trên các lá cây ở Na Ngoi

Theo chính quyền địa phương, hiện tượng băng giá xuất hiện tại Na Ngoi những năm gần đây thường lặp lại trong các đợt rét đậm, rét hại. Đợt lạnh lần này khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Người trồng đào lo lắng rét sâu khiến hoa nở muộn, có thể ảnh hưởng đến việc bán dịp Tết Nguyên đán. Hoa màu tại nhiều khu vực cũng có nguy cơ hư hại.

Băng giá và sương muối phủ trắng cây cỏ. (Ảnh: Hải Thượng)

Trước thời tiết khắc nghiệt, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã triển khai các biện pháp chống rét cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời cử lực lượng xuống các bản tuyên truyền, hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, giữ ấm cho người và vật nuôi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày tới, nhiệt độ tại Nghệ An tiếp tục duy trì ở mức thấp. Ngoài Na Ngoi, các xã rẻo cao như Na Loi, Mường Típ, Nậm Cắn cũng có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Rạng sáng 29/11, nhiều khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chìm trong giá rét khi nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C. Lớp băng trắng phủ kín cây cỏ, hoa màu và các sườn ruộng, tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng vùng núi cao.

Theo lãnh đạo UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhiệt độ giảm sâu từ đêm qua khiến các thửa ruộng và vườn rau bị băng giá bao phủ.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ chỉ còn 1-2°C, trong khi các xã lân cận như Sà Phìn, Sơn Vĩ và Mèo Vạc cũng chịu rét khắc nghiệt với nền nhiệt từ -1 đến 3°C.

Cũng trong sáng nay, nền nhiệt tại Y Tý (Lào Cai) giảm mạnh xuống mức từ dưới 0°C đến 3°C, khiến nhiều khu vực của xã lại phủ trắng băng, thu hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng trong dịp cuối tuần.

Trong vòng ba ngày, đây là lần thứ hai Y Tý ghi nhận hiện tượng băng giá. Trước đó, sáng 26/11, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Y Tý giảm xuống còn 3°C. Đến 10h cùng ngày, nhiệt độ tăng nhẹ lên 5°C. Lạnh sâu bao trùm khiến cây cối và thảm thực vật trên các triền núi khoác lên lớp băng trắng muốt.