Dẫn 2-0 vẫn thua ngược U22 Việt Nam, HLV Thái Lan không bị sa thải

(VTC News) -

Tiến sĩ Chanwit Pholcheewin, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, xác nhận huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ tiếp tục giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan. Ông Thawatchai vẫn sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á tại Ả Rập Xê Út, diễn ra từ 6-24/1/2026.

"Huấn luyện viên Wang Thawatchai chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á", ông Chanwit khẳng định.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi đội tuyển Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 trong hiệp phụ ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vào ngày 18/12, tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala. Dù dẫn trước 2-0 ở hiệp một, “những chú voi chiến” chỉ giành huy chương bạc, đánh dấu thất bại lần thứ ba liên tiếp ở chung kết SEA Games và chấm dứt chuỗi 16 lần giành huy chương vàng.

Ông Wang Thawatchai sẽ tiếp tục giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan. (Nguồn: DailyNews)

Tiến sĩ Chanwit cho biết HLV Thawatchai vẫn giữ được phong độ ổn định từ vòng loại U23 châu Á. Thất bại ở SEA Games 33 là do thời gian chuẩn bị quá ngắn và có nhiều yếu tố khách quan khác. Chính vì vậy, quyết định thay đổi HLV lúc này là không cần thiết. Ông cũng nhấn mạnh lý do U22 Thái Lan thất bại là vì sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt, do họ phải trở về CLB của mình để chuẩn bị cho giải đấu châu Á.

Phát biểu sau trận chung kết tối qua, HLV Wang đã thừa nhận những sai sót và đề nghị Liên đoàn xem xét lại thành tích của ông. Nhà cầm quân của đội tuyển Thái Lan nói thêm rằng khi bản thân không thể đưa đội tuyển đạt được mục tiêu đã đề ra là vô địch SEA Games, thì việc đánh giá lại kết quả huấn luyện là điều cần thiết.

“Vì tôi không thể dẫn dắt đội tuyển đạt được mục tiêu vô địch SEA Games, Liên đoàn Bóng đá sẽ phải xem xét lại thành tích của tôi”, ông cay đắng nói.

Dù để U22 Việt Nam lội ngược dòng trong cay đắng, ông Thawatchai thừa nhận rằng tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết sức, cố gắng cầm cự cho tới hiệp phụ. Ông gửi lời khen tới các học trò vì tất cả đều đã thi đấu với khả năng cao nhất của mình.