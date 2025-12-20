 Giá xăng dầu hôm nay 20/12: Tiếp tục tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường đánh giá nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt do khả năng Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng tác động từ việc phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến một kết quả nào đó, trước thềm cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Washington đang chuẩn bị một lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nếu Moscow không đồng ý với thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

“Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, căng thẳng có thể leo thang và nhanh chóng siết chặt nguồn cung dầu. Thêm vào đó là lệnh phong tỏa dầu của Venezuela, khiến mức giá hiện nay có thể đang thấp hơn giá trị thực”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Các nhà phân tích của ING cho rằng, những biện pháp bổ sung nhằm vào dầu mỏ của Nga có thể gây rủi ro nguồn cung, lớn hơn so với tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Trong khi đó, theo thông báo của chính phủ Anh, nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và tổ chức của Nga, bao gồm các công ty dầu khí Tatneft và Russneft.

ING ước tính, lệnh phong tỏa dầu Venezuela có thể ảnh hưởng tới khoảng 600.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày, chủ yếu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 160.000 thùng/ngày xuất khẩu sang Mỹ nhiều khả năng vẫn được duy trì. Các tàu chở dầu của Chevron tiếp tục vận chuyển dầu tới Mỹ, theo giấy phép đã được Chính phủ Mỹ cấp trước đó. Ngoài ra, Venezuela đã cho phép hai tàu chở dầu cỡ lớn không thuộc diện trừng phạt khởi hành sang Trung Quốc.

Hiện, vẫn chưa rõ Mỹ sẽ thực thi lệnh phong tỏa như thế nào. Tuần trước, lực lượng tuần duyên Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela, động thái này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Các nguồn tin cho biết, Washington có thể tiếp tục tiến hành các biện pháp can thiệp tương tự.

Ở góc độ dài hạn, các nhà phân tích của Bank of America cho rằng, giá dầu thấp sẽ khiến nguồn cung suy giảm. Nếu giá dầu WTI trung bình đạt 57 USD/thùng vào năm 2026, đúng theo dự báo của ngân hàng này, thì sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm khoảng 70.000 thùng/ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.