Đào tạo chiến sĩ thuộc đơn vị tinh nhuệ sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn ở nước ngoài

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Ban Bí thư đánh giá, thời gian qua tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa được khắc phục triệt để. Một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn chậm. Bố trí lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, chuyên ngành tại các địa bàn, khu vực trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để đẩy mạnh phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các cơ quan cần triển khai tích hợp, lồng ghép kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình.

Chính quyền các cấp thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời tham mưu hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với thực tiễn. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi tiêu cực, tham nhũng, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ban Bí thư chỉ đạo định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, thiệt hại về người và tài sản.

Ban Bí thư lưu ý rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan. Khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao.

Bố trí các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, hiện đại để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ban Bí thư định hướng ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiên tiến.

Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ công tác quản lý, điều hành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý tin báo về an ninh, trật tự, cháy, nổ, tai nạn, sự cố và sơ cứu y tế. Tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

"Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung đầu tư đào tạo cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đặc biệt tinh nhuệ có đủ năng lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài", Chỉ thị nêu rõ.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Ban Bí thư quán triệt là nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để huy động, bổ sung nguồn nhân lực tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, nghiên cứu, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập, bố trí các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên phân bổ nguồn lực cho công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy đối với hoạt động kinh doanh và dân sinh.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy cho các cơ sở, công trình thuộc thẩm quyền quản lý chưa bảo đảm yêu cầu về phòng cháy nhưng không thể khắc phục theo quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được quy định tại các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động; tăng cường giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư trong việc hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; tham mưu kịp thời về các vấn đề đột xuất, vụ việc phức tạp; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo.