Phó Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 11 về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0h53 ngày 5/2 làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết thương tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; đồng thời tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.