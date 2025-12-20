4 thói quen buổi sáng gây hại cho gan hơn cả uống rượu

(VTC News) -

Gan là cơ quan nội tạng có kích thước lớn trong cơ thể. Gan nằm ở ổ bụng, ẩn bên trong lồng ngực. Gan có vai trò quan trọng đối với cơ thể, không chỉ là cơ quan chuyển hóa các chất, gan còn là "bộ máy" lọc chất độc của cơ thể. Bệnh lý về gan khiến chức năng gan suy giảm gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.

Chúng ta đều biết rằng, uống bia rượu có thể gây hại cho gan, bởi vì cồn trong rượu sẽ làm tăng gánh nặng trao đổi chất của gan. Tuy nhiên, ngoài uống rượu, những thói quen xấu khi ngủ dậy vào buổi sáng dưới đây cũng rất có hại cho cơ quan quan trọng này:

1. Nhịn tiểu

Đi tiểu ngay khi ngủ dậy là cách giúp chúng ta loại bỏ chất thải sinh ra từ hoạt động trao đổi chất của cơ thể.

Tuy nhiên nhiều người, thường vì bận rộn, lại nhịn tiểu sau khi ngủ dậy. Theo các chuyên gia, nếu hành vi này tồn tại trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của thận mà còn gây ra những tổn thương rõ rệt cho gan.

Ngoài ra, thói quen này sẽ làm tổn thương cơ vòng, gây viêm nhiễm niệu đạo, bàng quang, khi bị nặng thậm chí làm cho tính đàn hồi của cơ vòng suy thoái dẫn đến không kiểm soát được nước tiểu.

2. Nhịn ăn sáng

Buổi sáng ngủ dậy cơ thể rất cần protein để hoạt động nhưng không thể tự tổng hợp. Nếu không nhận được từ bên ngoài (bằng việc ăn sáng) sẽ làm tổn hại chức năng gan, tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Nhịn ăn sáng rất hại cho cơ thể, đặc biệt là gan.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên ăn sáng bằng các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng là một thói quen gây hại cho gan.

Các chuyên gia cho biết, những loại thực phẩm chế biến sẵn thường được thêm chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt nhân tạo và các chất phụ gia thực phẩm khác. Các chất phụ gia này chứa nhiều loại hóa chất cơ thể người khó phân hủy. Nếu hấp thu quá nhiều sẽ tăng gánh nặng giải độc cho gan và gây tổn thương gan.

3. Lười uống nước

Buổi sáng sau khi ngủ dậy nên uống một chút nước ấm sẽ rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không ít người sau khi ngủ dậy đều không uống nước, điều này sẽ khiến cơ thể bị rơi vào tình trạng thiếu nước vì trước đó đã trải qua nhiều giờ đồng hồ không được bổ sung nước từ bên ngoài.

Nếu cơ thể ở trong tình trạng thiếu nước trong thời gian dài cũng dễ dẫn đến tổn thương gan.

Theo lý giải của các chuyên gia, gan là cơ quan chuyển hóa và giải độc quan trọng của cơ thể con người, gan cần được cung cấp đủ nước để thực hiện các chức năng bình thường.

Nếu cung cấp nước không đủ, chức năng của gan sẽ bị hạn chế, và một khi gánh nặng cho gan tăng lên, các vấn đề khác nhau cũng sẽ xuất hiện. Vì lợi ích của sức khỏe gan, bạn nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy vào buổi sáng.

4. Uống cafe ngay khi ngủ dậy

Nhiều người chọn uống một tách cà phê ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng để tinh thần tỉnh táo.

Tuy nhiên, cần biết rằng trong cà phê có một thành phần gọi là caffein. Chất này sẽ làm tăng gánh nặng cho gan ở một mức độ nhất định. Vì vậy, cần tập thói quen ăn sáng đầy đủ trước khi uống cà phê.

Trên đây là 4 thói quen của rất nhiều người vào buổi sáng gây hại cho gan. Để bảo vệ cho gan khỏe mạnh, mỗi người nên tự rèn luyện các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục buổi sáng, uống nước ấm và ăn sáng đầy đủ...