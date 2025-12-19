Bắt tạm giam loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá do nhận hối lộ

(VTC News) -

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi nhận hối lộ, xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. Các người này bị cáo buộc nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.

7 bị can gồm: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1974, trú phường Hạc Thành, Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa); Hoàng Văn Thủy (SN 1983, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư chi bộ, trực tiếp phụ trách quản lý Phòng Pháp chế - nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá); Nguyễn Tất Hải (SN 1985, trú tại xã Hoằng Giang, Phó Trưởng phòng Pháp chế - nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá).

Những cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá bị khởi tố, bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trần Văn Dũng (SN 1988); Đoàn Hoài Linh (SN 1987); Ngô Văn Khiển (SN 1983), đều trú tại phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1986, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá) đều là chuyên viên phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của những bị can trên, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Đầu tháng 6/2025, TAND TP Huế cũng tuyên án vụ án Đào Hữu Long cùng các đồng phạm "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế).

06 bị cáo bị Viện KSND TP Huế đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ", gồm Đào Hữu Long (SN 1964), nguyên Giám đốc; Trần Hưng Huy (SN 1967), Dương Phúc Thiện (SN 1982), Ngô Văn Tiến (SN 1980), cùng nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế; Nguyễn Phan Phú Nguyên (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH MTV thiết kế ô tô Thống Nhất Huế; Phạm Quang Hồng (SN 1964), Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện, Sở GTVT TP Huế (nay sáp nhập vào Sở Xây dựng).

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đào Hữu Long 15 năm 3 tháng tù; Trần Hưng Huy, Nguyễn Phan Phú Nguyên cùng mức án 15 năm tù. Dương Phúc Thiện 4 năm tù; Ngô Văn Tiến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Phạm Quang Hồng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.