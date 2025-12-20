U22 Việt Nam được nghỉ 3 ngày, khi nào thi đấu tiếp?

(VTC News) -

Chiều 19/12, U22 Việt Nam kết thúc nhiệm vụ ở SEA Games 33 về nước. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có 3 ngày nghỉ để trở về báo cáo với câu lạc bộ hoặc thăm gia đình.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết U22 Việt Nam hội quân trở lại ngay từ ngày 23/12. Khi đó, đội tuyển mang tên gọi U23 Việt Nam, không còn là U22. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Giải đấu này diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Ả Rập Xê Út.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik về đến Việt Nam chiều 19/12 và có 3 ngày nghỉ.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu trận đầu tiên vào ngày 6/1.

Trên lý thuyết, huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn có thể điều chỉnh danh sách, bổ sung hoặc loại bớt cầu thủ so với SEA Games 33. Tuy nhiên, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ giữ nguyên lực lượng vừa giành chức vô địch giải đấu gần nhất.

Trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến lên đường vào ngày 26/12. Tại Qatar, U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Syria trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 1/1/2026.

Sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam (sắp đổi thành U23) nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đây cũng là vòng chung kết giải đấu cấp châu lục đầu tiên mà ông Kim Sang-sik tham dự trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia/U23 Việt Nam.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

18h30 ngày 6/1: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

21h ngày 9/1: U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan.

23h30 ngày 12/1: U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.