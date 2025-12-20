Tiềm lực 6 tập đoàn lớn cùng làm siêu dự án 'kỳ tích sông Hồng'

Ngày 19/12, Hà Nội đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Theo phê duyệt đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. đã được trao quyết định đầu tư.

Đại Quang Minh và sự tái xuất của đại gia "Khoa khàn"

Trong danh sách 6 tập đoàn lớn tham gia đầu tư dự án, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung.

Doanh nghiệp này từ lâu được biết đến là đơn vị phụ trách mảng bất động sản trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thaco. Ngay từ giai đoạn đầu hoạt động, Đại Quang Minh đã tham gia hàng loạt dự án quy mô lớn, nổi bật nhất là Khu đô thị Sala rộng gần 130 ha, vốn là một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường trục chính tại Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2, những công trình hạ tầng then chốt góp phần định hình diện mạo khu đô thị này.

Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh - ông Trần Đăng Khoa - đại diện liên danh 6 nhà đầu tư phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Phạm Thắng)

Song song với việc mở rộng hoạt động, Đại Quang Minh cũng liên tục tăng vốn điều lệ trong năm 2025. Từ mức 10.920 tỷ đồng đầu năm, doanh nghiệp đã nâng vốn lên 14.520 tỷ, sau đó tăng tiếp lên 16.620 tỷ vào tháng 6 và hiện đạt 18.200 tỷ đồng.

Năm ngoái, Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận 242 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng khá tham vọng với mục tiêu lợi nhuận 1.200 tỷ đồng năm 2025, 2.503 tỷ đồng năm 2026 và 4.545 tỷ đồng vào năm 2027.

Mới đây, ông Trần Đăng Khoa (thường được biết đến với biệt danh Khoa khàn) bất ngờ tái xuất tại Đại Quang Minh trong vai trò Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đảm nhiệm.

Trong khi đó, Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương hiện là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Thông qua các công ty thành viên, Thaco sở hữu danh mục đầu tư kinh doanh trải rộng từ nông nghiệp (Thaco Agri), bất động sản (Thadico - Đại Quang Minh), công nghiệp cơ khí (Thaco Industries), sản xuất - lắp ráp - phân phối ôtô (Thaco Auto), logistics (Thilogi) cho tới bán lẻ và dịch vụ (Thiso).

Theo báo cáo tài chính của tập đoàn, năm 2024, Thaco đạt lợi nhuận sau thuế hơn 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên mức 16.763 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, Thaco có vốn chủ sở hữu đạt hơn 55.827 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Tổng tài sản tập đoàn theo đó đạt hơn 195.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Nhiều “đại gia” bất động sản có mặt

Liên danh các nhà đầu tư thực hiện "siêu" dự án 855.000 tỷ đồng kể trên còn xuất hiện 2 cái tên đình đám trong lĩnh vực bất động sản là Văn Phú Invest và MIK Group.

CTCP Đầu tư Văn Phú Invest (HoSE: VPI) được thành lập năm 2003, tiền thân là Chi nhánh Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh tại Hà Nội. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp, trước khi chính thức chuyển hướng sang đầu tư và kinh doanh bất động sản từ năm 2006.

Dự án Khu đô thị mới Văn Phú tại quận Hà Đông (thời điểm đó thuộc tỉnh Hà Tây) với quy mô khoảng 94 ha được xem là cột mốc đầu tiên định hình thương hiệu Văn Phú Invest trên thị trường. Những năm tiếp theo, doanh nghiệp lần lượt triển khai các dự án như The Van Phu - Victoria, The Terra - Hào Nam, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, Grandeur Palace - Phạm Hùng và khu căn hộ dịch vụ Oakwood Residence Hanoi.

Trong năm 2024 gần nhất, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận gần 1.900 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 304 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, Văn Phú Invest có tổng tài sản ước đạt trên 11.000 tỷ đồng.

Dự án Imperia Sky Garden với quy mô 1.866 căn hộ hoàn thiện vào năm 2017 của MIK Group. (Ảnh: MIK Group)

Trong khi đó, MIK Group tiền thân là Công ty TNHH Terra Capital Vietnam, được thành lập ngày 2/6/2014, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, và hiện nay là CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.

MIK Group định vị phát triển bất động sản cao cấp, tập trung vào 3 dòng sản phẩm chủ lực gồm chung cư cao cấp, villa - nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng, với danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam.

Dự án Imperia Sky Garden được xem là bước đi đầu tiên giúp MIK Group tạo dấu ấn trên thị trường địa ốc Thủ đô. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục gây chú ý với dự án căn hộ hạng sang The Matrix One, hay River Park và Park Riverside ở TP.HCM.

MIK Group cũng sở hữu tiềm lực tài chính lớn khi có VPBank là đối tác chiến lược, chuyên cung cấp các giải pháp về tài chính để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án của công ty.

"Tinh hoa hội tụ" tại siêu dự án

Một thành viên đáng chú ý khác trong liên danh 6 tập đoàn lớn này là T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển). T&T hiện có vốn điều lệ khoảng 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, nằm trong top 10 tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và top 50 tập đoàn có tầm ảnh hưởng tại châu Á.

Không chỉ hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, T&T Group còn sở hữu vị thế đáng kể trong hệ thống tài chính. Doanh nghiệp này hiện là cổ đông lớn nhất tại Ngân hàng SHB, nắm giữ khoảng 7,85% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, bản thân ông Đỗ Quang Hiển cùng người thân và các công ty liên quan cũng đang sở hữu thêm khoảng 12% vốn SHB.

SHB hiện là một trong 5 ngân hàng thương mại tư nhân có quy mô vốn và tổng tài sản lớn nhất thị trường.

Hai doanh nhân thuộc top giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cùng tham gia dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: T.L.

Cùng với T&T Group, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long trở thành mảnh ghép quan trọng khi đưa yếu tố công nghiệp nặng và vật liệu nền tảng vào bức tranh liên danh các nhà đầu tư.

Với công suất 16 triệu tấn thép thô mỗi năm, Hòa Phát hiện là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được mệnh danh là "vua thép".

Ngoài việc xuất hiện trong liên danh 6 tập đoàn lớn làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hòa Phát cũng đã khởi công nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất (Quảng Ngãi). Dự án có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, công suất 700.000 tấn/năm, tập trung vào các sản phẩm thép ray đường sắt, thép hình và thép đặc biệt, phục vụ những yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các dự án hạ tầng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Hòa Phát đạt lần lượt 109.939 tỷ và 11.627 tỷ đồng, tăng 5% và 26% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hòa Phát đã vượt 246.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm, trong đó doanh nghiệp đang nắm giữ gần 28.000 tỷ đồng tiền mặt, chủ yếu gửi tại ngân hàng.