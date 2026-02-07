Độc lạ cặp đào thất thốn leo gỗ hoàng đàn giá gần 1 tỷ đồng
(VTC News) -
Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ hoàng đàn quý hiếm được đưa từ Mộc Châu về Hà Nội, khiến giới chơi cây cảnh trầm trồ trước thế độc lạ và mức giá khủng gần 1 tỷ đồng.
Tại thị trường hoa Tết ở Hà Nội năm nay, một gian hàng trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đang trưng bày cặp đào thất thốn leo trên gỗ hoàng đàn với mức giá gần 1 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Điểm đặc biệt của cặp đào không chỉ nằm ở giống quý hiếm mà còn ở hai khối gỗ hoàng đàn Lạng Sơn có tạo hình đẹp mắt, tỏa mùi hương thơm nhẹ đặc trưng. Mỗi thân gỗ hoàng đàn được ghép từ 3 - 4 gốc đào thất thốn với nhiều dáng thế khác nhau, tạo nên tổng thể độc lạ.
Theo tìm hiểu, các gốc đào này hiện được bán hoặc cho thuê với mức giá dao động từ 10 - 50 triệu đồng, tùy kích thước và thế cây.