Công nghệ 7/2: Elon Musk sẽ đưa AI lên không gian trong 30 tháng

(VTC News) -

Elon Musk: AI sẽ được đưa vào không gian trong 30 tháng

Elon Musk vừa đưa ra dự đoán rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được triển khai ngoài không gian trong vòng 30 tháng tới. Ông cho rằng việc đặt các hệ thống AI trong quỹ đạo sẽ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với việc vận hành trên mặt đất.

Elon Musk trong một sự kiện của Tesla. (Nguồn: Tesla)

Trong một cuộc trò chuyện trên podcast cùng Dwarkesh Patel và John Collison, Musk giải thích rằng năng lượng mặt trời trong không gian hiệu quả gấp năm lần so với trên Trái Đất, đồng thời không cần pin dự phòng vì không có chu kỳ ngày đêm, mây hay khí quyển gây thất thoát năng lượng.

Ông nhấn mạnh rằng chi phí xây dựng và vận hành AI trong không gian sẽ rẻ hơn, đồng thời phần cứng sau giai đoạn thử nghiệm ban đầu có thể hoạt động ổn định lâu dài. Musk cũng đề cập đến khả năng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo và sự phát triển của robot hình người.

Cổ phiếu Amazon lao dốc vì kế hoạch chi 200 tỷ USD cho AI

Cổ phiếu Amazon giảm 9% sau khi công ty công bố kế hoạch chi 200 tỷ USD trong năm 2026 để đầu tư vào trung tâm dữ liệu và chip AI. Động thái này khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng thu hồi vốn, khi tổng chi tiêu của các tập đoàn công nghệ Mỹ cho AI dự kiến vượt 630 tỷ USD trong năm nay.

Các nhà phân tích cho rằng mức tăng chi phí quá lớn so với dự báo, gợi nhớ đến thời kỳ bùng nổ dot-com đầu những năm 2000. Dù Amazon Web Services vẫn tăng trưởng 24%, tốc độ này chậm hơn so với Google Cloud và Microsoft Azure. Điều đó làm dấy lên câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ có mang lại lợi nhuận tương xứng.

Giới lãnh đạo Big Tech vẫn khẳng định AI là cuộc đua bắt buộc, và lợi ích lâu dài sẽ vượt xa chi phí. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã phản ứng tiêu cực, với chỉ số phần mềm và dịch vụ S&P 500 mất khoảng 1 nghìn tỷ USD giá trị kể từ cuối tháng 1.

Honor dẫn đầu tăng trưởng smartphone toàn cầu năm 2025

Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu Omdia, Honor đã đạt mức tăng trưởng 11% về lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2025, đứng đầu trong nhóm 10 thương hiệu lớn nhất thế giới. Thành công này phản ánh chiến lược mở rộng toàn cầu và tập trung vào đổi mới công nghệ của hãng.

Biểu đồ thị phần smartphone toàn cầu năm 2025 cho thấy Honor dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, vượt qua nhiều thương hiệu lớn khác. (Nguồn: Omdia)

Các chuyên gia cho rằng Honor đã đầu tư mạnh vào các lĩnh vực như công nghệ hình ảnh, trí tuệ nhân tạo và pin, giúp sản phẩm cạnh tranh tốt hơn. Ngoài smartphone, mảng máy tính bảng cũng trở thành trụ cột tăng trưởng, đặc biệt ở phân khúc từ 300 - 600 USD.

Dữ liệu từ IDC cho thấy Honor dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu máy tính bảng trong năm 2025, vượt qua nhiều thương hiệu quốc tế. Điều này khẳng định vị thế ngày càng lớn của Honor trên thị trường thiết bị di động toàn cầu.