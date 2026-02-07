Giá xăng dầu hôm nay 7/2: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng do lo ngại nguy cơ xung đột giữa Iran và Mỹ. Ngày 6/2, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và Mỹ về các vấn đề hạt nhân đã bắt đầu tại thành phố Muscat của Oman. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước sau thời gian tạm dừng nhiều tháng do xung đột Iran - Israel hồi tháng 6/2025.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng tình hình Iran luôn biến động thất thường: Có lúc chỉ trong một ngày, thậm chí một giờ, tình hình có vẻ tích cực hơn, nhưng ngay sau đó lại xấu đi, khiến thị trường luôn trong trạng thái lo lắng.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin vào cuối chiều 6/2 rằng, cuộc đàm phán với Mỹ đã kết thúc. Ngoại trưởng Iran cho biết các nhà đàm phán sẽ quay trở về nước mình để tham vấn và các cuộc đàm phán khác sẽ tiếp tục.

Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, do khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran.

Các thành viên của OPEC như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Iraq cũng như Iran đều xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này. Nếu nguy cơ xung đột trong khu vực giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm.

Theo Reuters đưa tin, lượng dầu Kazakhstan xuất khẩu trong tháng này qua tuyến đường chính đi qua Nga có thể giảm tới 35%, trong khi mỏ dầu lớn Tengiz đang từng bước phục hồi sau vụ cháy tại một cơ sở phát điện hồi tháng 1/2026.

Tính chung cả tuần tuần, giá dầu giảm do chịu áp lực từ việc thị trường bán tháo mạnh và lo ngại nguồn cung dầu vẫn dư thừa.

Ngày 5/2, Saudi Arabia đã quyết định giảm giá loại dầu thô hàng đầu Arab Light giao tháng 3/2026 bán cho khách hàng châu Á, xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 năm qua, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp nước này giảm giá.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.