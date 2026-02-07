Đóng

Kho vàng toàn cầu biến động: Ai thật sự nắm 'vũ khí' tài chính?

(VTC News) -

Vàng không chỉ là nơi trú ẩn mà trở thành "vũ khí" quyền lực, khiến giới tài chính tò mò là vàng đắt đến mức nào và ai đang nắm giữ nhiều nhất.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới