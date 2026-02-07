Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực hồ Gươm (Hà Nội) thường xuyên nhộn nhịp từ sáng sớm. Tranh thủ thời tiết không quá lạnh, nhiều bạn trẻ xúng xính trong trang phục truyền thống chụp ảnh Tết.
Dọc theo bờ hồ, hàng trăm người trong trang phục áo dài tập trung chụp ảnh. Kiểu dáng và màu sắc trang phục rất đa dạng, từ áo dài truyền thống đến áo dài cách tân.
Bên cạnh những gam màu quen thuộc như đỏ, hồng, nhiều người lựa chọn áo dài trắng, pastel hoặc các tông màu ấm.
Một số góc chụp ảnh được yêu thích quanh khu vực hồ Gươm là đoạn nhìn thẳng ra Tháp Rùa, những tán cây rủ xuống mặt hồ, gần cầu Thê Húc, phố Tạ Hiện, phố Hàng Buồm, chợ Đồng Xuân...Mỗi địa điểm đều có nét đẹp riêng, toát lên vẻ hoài cổ.
“Càng gần Tết, ai cũng bận rộn nên nhóm tôi tranh thủ chụp ảnh sớm. Xung quanh hồ Gươm rất đông người chụp ảnh, không khí khá nhộn nhịp, có cảm giác Tết đã rất gần”, bạn Thu Hương, trú tại Đống Đa nói.
“Nhóm mình mang theo máy ảnh và tripod. Đông người nên phải đổi góc liên tục, chụp nhanh rồi di chuyển để tránh ảnh bị dính nhiều người phía sau”, bạn Hà My, ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
Hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài cách tân ngày càng phổ biến và trở thành xu hướng giúp giới trẻ quay về cùng Tết truyền thống nhưng vẫn không mất đi vẻ hiện đại.
Thiếu nữ xúng xính áo dài, tranh thủ ghi lại bộ ảnh kỷ niệm cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhiều cặp đôi cũng lựa chọn khu vực hồ Gươm để chụp hình cưới hoặc thực hiện bộ hình đón Tết sớm theo trend.
Những bông hoa đào bắt đầu bung nở, góp phần tô điểm cho hương sắc mùa xuân tại Thủ đô.